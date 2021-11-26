共諜洗錢檢控先簽約再買豪宅 向心：明明簽約前有看屋

台北地方檢察署指控向心、龔青夫婦豪宅洗錢，昨天辯論庭上質疑向心、龔青買台北市信義計畫區豪宅先簽約、才賞屋太詭異；向心透過律師說，卷宗證據顯示，向心從來不是先簽約再看屋，以看屋次數推定洗錢犯意，非常荒唐。

向心的律師昨天當庭對檢察官指向心「先簽、再看屋」提反駁；律師說，依卷宗證據顯示，向心從來不是先簽約再看屋，也從來不是只看一次屋，更從來不是3戶都登記在龔青的名下，以現在不動產資訊垂手可得狀況，檢察官以看屋次數來推定洗錢犯意非常荒唐。

檢方論告指控向心出售股權賺港幣4000萬元，律師說，不論起訴書及卷內證據，都從來沒有所謂向心賺得港幣4000萬元之說，檢察官所稱非事實。

向心的委任律師說，本案售股交易是真實交易，檢察官基於錯誤前提事實及違反經驗論理而推論犯罪事實，完全違反證據法則。

律師說，本案核心是2015年12月28日發生在香港的售股交易，檢察官以售股交易是盤後交易溢價2.5倍指稱是虛偽交易，已提出證據證明不是事實也不可能，反而是具有管轄權的香港執法機構，包括香港證監會從未認定售股交易是虛偽交易，而發出向心與國太公司並非共犯的裁定、香港警務署通知發出無犯罪證明書、香港入境處經過APEC組織認證發出的APEC卡、香港高等法院經過審核發出的入選陪審員名單，這些都證明向心夫婦是品格良好人士，未違反法律。

律師說，本案售股所得在法律上並非犯罪所得，依法向心有權動用，本案售股交易對象是海通國太基金(即QDII）、而不是國太公司，海通證券會依法審查客戶投資海通國太基金之資格及其資金來源的合法性。

因此，向心當然信賴海通證券對於資金合法性的審核結果，不可能會懷疑買股資金有問題，加上售股交易是受到權責機構嚴格監管的大股東控制權交易，經事先審批、事後監管程序的售股所得，在法律上評價及對於向心而言，並非犯罪所得，依法向心有權動用，更何況購屋資金與售股所得根本無關。

向心的律師強調，來台購屋的錢，從檢方掌握的證據即可知並非來自售股所得，向心雖然於偵查中在檢調多次密集、長時間訊問下，因記憶有誤曾作錯誤供述，但在檢方起訴前，已當庭多次澄清。

律師說，向心夫婦來台購屋不僅未用售股所得，而且使用香港實名帳戶自有資金，透過台灣主管機關及央行、銀行審核，匯入台灣自己名下的實名銀行帳戶，再用這個帳戶資金買房登記在自己名下，期間，沒有用到任何人頭帳戶。