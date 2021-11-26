小學代課老師投筆從警 實習不到一個月就逮酒駕騎士

「那部機車的駕駛身上好像有酒味！」現年26歲的吳孟霖，從教職轉警職， 11月分發至楠梓警分局楠梓派出所實習，不到一個月的時間，就憑著高敏銳度，在夜間與陪同的巡邏員警，逮捕酒測值高達0.55mg/l的酒駕騎士，也在成為正式員警前，立下首件功績。

11月分發至楠梓警分局楠梓派出所實習的吳孟霖，24日晚上與員警李凡輝一同執行夜間巡邏勤務時，行經興楠路151巷時，與65歲陳姓男駕駛擦肩而過，卻聞到對方疑似有酒味，急忙提醒「學長，那部機車的駕駛身上好像有酒味！」。

兩人將陳男攔下並施作酒測，果真呼氣酒精濃度高達0.55mg/l，當場將他依公共危險罪移送，這次也成為吳孟霖初試身手的寶貴經驗。

吳孟霖在高雄大學西洋語文學系畢業後，原在台南某國小擔任代課老師，因嚮往成為打擊不法、除惡懲奸的警察，毅然決然放下教職，投入警界，終於通過109年警特四等考試，今年分發到楠梓警分局實習。