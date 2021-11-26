合作金庫配合潤寅詐貸1億 副總黃伯川200萬元交保

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸470億元重判，台北地檢署追查，合作金庫雙連分行也配合潤寅詐貸，造成合庫1億元損失；檢調昨天發動偵辦，約談時任合庫授信管理部協理兼副總黃伯川，今天凌晨訊後諭令黃以200萬元交保。

檢調依違反銀行法特別背信罪查辦超貸案，昨天10路搜索、收網時，也約談相關犯罪嫌疑人到案，訊後皆強制處分。

時任合庫授信管理部協理陳世卿以60萬元交保，副理程天祥以20萬元交保、科長吳媛才以5萬元交保、副科長董芳蘭以30萬元交保，承辦員楊智慧以6萬元交保，時任雙連分行經理李綉美以30萬元交保，2名繼任經理陳淑華、陳秀貞與雙連分行襄理陳敏祥、專員莊雅萍則各以10萬元交保。

檢調調查，潤寅超貸案發時，時任合庫董事長廖燦昌將潤寅的借貸案交辦給雙連分行去處理，黃伯川、陳世卿審核放款時，疑向承做人施壓，案情類似廖燦昌違法放貸給遠航。

潤寅案號稱「史上最大詐貸案」，楊文虎、王音之夫婦2008年透過潤寅、潤琦、易京揚、頤兆等4家公司向台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等12家銀行詐貸高達470億元，檢調繼續蒐證追查。