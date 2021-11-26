快訊

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

新冠更強變株出現 英國暫停南非等六非洲國家航班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合作金庫配合潤寅詐貸1億 副總黃伯川200萬元交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸470億元重判，台北地檢署追查，合作金庫雙連分行也配合潤寅詐貸，造成合庫1億元損失；檢調昨天發動偵辦，約談時任合庫授信管理部協理兼副總黃伯川，今天凌晨訊後諭令黃以200萬元交保。

檢調依違反銀行法特別背信罪查辦超貸案，昨天10路搜索、收網時，也約談相關犯罪嫌疑人到案，訊後皆強制處分。

時任合庫授信管理部協理陳世卿以60萬元交保，副理程天祥以20萬元交保、科長吳媛才以5萬元交保、副科長董芳蘭以30萬元交保，承辦員楊智慧以6萬元交保，時任雙連分行經理李綉美以30萬元交保，2名繼任經理陳淑華、陳秀貞與雙連分行襄理陳敏祥、專員莊雅萍則各以10萬元交保。

檢調調查，潤寅超貸案發時，時任合庫董事長廖燦昌將潤寅的借貸案交辦給雙連分行去處理，黃伯川、陳世卿審核放款時，疑向承做人施壓，案情類似廖燦昌違法放貸給遠航

潤寅案號稱「史上最大詐貸案」，楊文虎、王音之夫婦2008年透過潤寅、潤琦、易京揚、頤兆等4家公司向台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等12家銀行詐貸高達470億元，檢調繼續蒐證追查。

檢調查出，合作金庫雙連分行疑在2016年配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約1億元，檢調昨天搜索、約談10人到案。

合庫授信管理部協理兼副總黃伯川（右）今天凌晨以200萬元交保。記者王聖藜／攝影
合庫授信管理部協理兼副總黃伯川（右）今天凌晨以200萬元交保。記者王聖藜／攝影

詐貸 遠航

延伸閱讀

潤寅詐貸案外案 前合庫副總200萬元交保

趨勢向上產業 吸睛

全球電動車股 帶勁

潤寅詐貸案外案合庫遭檢調搜索 公司回應了

相關新聞

共諜洗錢檢控先簽約再買豪宅 向心：明明簽約前有看屋

台北地方檢察署指控向心、龔青夫婦豪宅洗錢，昨天辯論庭上質疑向心、龔青買台北市信義計畫區豪宅先簽約、才賞屋太詭異；向心透過...

合作金庫配合潤寅詐貸1億 副總黃伯川200萬元交保

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸470億元重判，台北地檢署追查，合作金庫雙連分行也配合潤寅詐貸，造成合庫1億元損失；...

和桐前董座楊猷傑涉特別背信 搜索後150萬元交保

股票上市和桐化學公司前董事長楊猷傑涉嫌經手海外交易時，給付客戶高額回扣，導致公司損失5億元；檢調昨天搜索楊猷傑等9人，朝...

小王傳露鳥不雅照給人妻 惹怒人夫請求連帶賠償

男子阿雄（化名）不滿妻子小如（化名）出軌，與退休軍人阿武（化名）出國旅遊，投宿摩鐵過夜，還傳裸露下體不雅照給小如，因而對...

金管會裁示 公司禁徵委託書 光洋科否認徵求

光洋科爆發經營權紛爭，日前發生用臨時動議改選董事長，金管會認定不符公司治理規範，近日又外傳董事長馬堅勇要求員工成立「委託...

精神衛生法修正 強制住院 改由法官裁定

社會暴力事件頻傳，社會安全網被詬病「破洞百出」。衛福部昨進行修法討論，將「強制住院」從原本交專家審議會決議，改由法官裁定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。