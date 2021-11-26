和桐前董座楊猷傑涉特別背信 搜索後150萬元交保

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影 股票上市和桐化學公司前董事長楊猷傑涉嫌經手海外交易時，給付客戶高額回扣，導致公司損失5億元；檢調昨天搜索楊猷傑等9人，朝違反證交法特別背信罪查辦，台北地方檢察署今天凌晨複訊後，諭令楊以150萬元交保。

共犯和桐前總經理許榮輝以150萬元交保、總經理蔡儀桐原以50萬元交保，但改諭知限制出境出海；另，高階主管羅智忠50萬元交保、黃世偉30萬元交保，楊姓、吳姓員工各以5萬元交保，仲介公司人頭負責人林彥成則以120萬元交保。

和桐化學公司1991年5月掛牌上市，是第一家到大陸投資石化廠的台灣企業，經營石化商品交易等。

楊猷傑疑利用公司授權機會，放寬客戶收款條件、給付高額佣金，導致和桐公司損失約5億元，此外，楊過去曾捲入和桐集團創辦人陳武雄詐貸案也遭查辦。

辦案人員認為，和桐為上市公司，昨天天查辦的案件初查犯罪所得已經破億，未來成罪至少判處7年以上有期徒刑。

檢調接獲檢舉指出，2016年楊猷傑擅自利用董事長職權，決定延長客戶的應收帳款時間，並提高仲介商的抽佣額度，台北地方檢察署檢察官昨天指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索、約談楊猷傑共9人到案追查。