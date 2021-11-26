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小王傳露鳥不雅照給人妻 惹怒人夫請求連帶賠償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）不滿妻子小如（化名）出軌，與退休軍人阿武（化名）出國旅遊，投宿摩鐵過夜，還傳裸露下體不雅照給小如，因而對小如及阿武請求連帶損害賠償，阿武辯稱阿雄所提照片等相關證據，皆來自小如的手機，認為阿雄涉嫌竊盜，所取得證據無證據力，法官以阿武無法舉證阿雄竊盜，也未對侵害阿雄配偶權答辯，判決阿武及小如連帶賠償新台幣50萬元。可上訴。

阿雄主張，小如是他的妻子，2人於1999年結婚迄今，阿武明知小如已婚，竟逾越普通朋友往來分際，與小如發展為男女朋友關係，並拍攝親密照片，還於2019年5月20日共同搭乘中國東方航空，前往中國大陸武漢地區旅遊 。並從2019年12月27日起至2020年4月6日止，多次前往中市亞曼尼汽車旅館過夜。

此外，阿武不斷透過通訊軟體LINE傳送內容鹹濕訊息及裸露下體不雅照片給小如，甚至數度唆使小如與阿雄離婚，嚴重破壞阿雄與小如的家庭生活，因此阿雄請求阿武及小如連帶賠償新台幣100萬元。

阿武辯稱，阿雄所提的照片、機票確認簡訊、LINE對話紀錄等證據，是來自小如所有的手機，手機放置在小如房間梳妝台上，阿雄趁小如不注意時，進入房間將手機竊走，並透過通訊行解密破譯，以窺視其中內容，阿雄所為侵害小如的隱私權，並構成竊盜罪。阿武認阿雄所取得的證據無證據力。

但阿雄否認竊盜，辯稱他與小如於去年間因故發生爭吵，小如氣憤下將手機摔壞，取出SIM卡後隨意丟置在客廳，他遂將手機改放在2樓臥室梳妝台，小如當時並未與他同寢，亦未取回手機，後來因他的手機故障，欲以妻子手機作為替代品，而委請店家修復手機時，始意外得知妻子的婚外情。

承審法官以阿武並未對阿雄主張侵害配偶權提出任何答辯；另外小如未於言詞辯論期日到場、也未提出任何書狀答辯，因此認定2人侵害阿雄的配偶權，判決2人連帶給付阿雄新台幣50萬元。

男子阿雄不滿妻子小如出軌，與退休軍人阿武出國旅遊，投宿摩鐵過夜，還傳裸露下體不雅照給小如，因而對小如及阿武請求連帶損害賠償，法官判決阿武及小如連帶賠償新台幣50萬元。圖／本報資料照
男子阿雄不滿妻子小如出軌，與退休軍人阿武出國旅遊，投宿摩鐵過夜，還傳裸露下體不雅照給小如，因而對小如及阿武請求連帶損害賠償，法官判決阿武及小如連帶賠償新台幣50萬元。圖／本報資料照

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