前典獄長辦「黑道接見」 法務部下令檢察官偵辦
矯正署台北監獄前典獄長謝琨琦辦理幫派分子陶彥誠收容期間接見，引發質疑，法務部今天晚間指出，外界指懲處「輕輕放下」為誤會，謝是否涉有刑責，台北地檢署已分案偵查。
法務部說，本案經媒體披露後，已立即責令矯正署徹查，並指示政風小組率同政風單位啟動行政調查，以釐清相關責任。
經政風人員查知，謝琨琦於任職期間，疑與鍾姓民眾本於私人情誼，協助陶彥誠辦理接見，恐違反廉政倫理規範情事。
法務部說，部長蔡清祥獲悉後，隨即指示行政違失應從嚴議處，並提出改措施；謝琨琦經矯正署考績委員會初核程序，建議申誡2次，但還不是最終結論，外界指稱僅申誡2次，容有誤解。
法務部指出，「謝案」初步行政調查後，已再行追究，同時責成廉政署究明刑事責任，目前有關刑責部分，已由廉政署立案調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。
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