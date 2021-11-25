司法院盼透過石木欽判決看到司法自省 遭疑下指導棋

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今言詞辯論，請關係機關司法院表示意見，人事處長陳美彤希望透過判決看到司法的自省與負責，但審判長吳景源質疑「要為有罪判決才算嗎？」，她解釋尊重判決，不是下指導棋。

石木欽聲明，退休之際被那幫心懷報復惡念的檢察官，和司法院那一小撮心懷不軌之人基於私利粗暴對待，如果合議庭能公平判決，不論判決結果如何，心已無懸念。

監察院去年8月14日以12票比0票通過石木欽彈劾案。監委王美玉指石木欽自1997年7月22日至2017年間，長期與翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司期間，石與翁委任案件的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。王說，尤其是翁茂鍾的案件在最高法院審理中或下級審甫宣判、上訴最高法院時，時任最高法院法官的石木欽也和翁有不當接觸或未迴避翁相關案件。

另外，在翁茂鍾官司案件審理期間，石木欽也未避嫌，以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安、聯亞公司股票獲取利益。監委認為不論個別或全體法官，都應廉潔奉公，讓法院成為公眾所信賴的公平審判機關，法官更應以高於一般公務員品操要求自身，並提升裁判品質。

職務法庭今行言詞辯論，並請司法院以關係機關身分到庭表示意見。司法院代表、人事處長陳美彤表示，本案對司法有指標性啟示，司法勇敢面對錯誤，希望能透過判決看到司法的自省、負責。不過這番表述卻讓合議庭質疑是否要為有罪判決才算？陳美彤澄清關係機關對司法行政有期許，希望強化法官的職務監督，但不是要下「指導棋」。

石木欽委任律師李佳翰表示，司法高層「打小孩給外人看」非司法改革真正的決心，司法雖有改善空間，但非抹煞大部分司法人員的努力，外界也不要以訛傳訛損害在、退職法官聲譽。代理人廖芳萱認為司法不應依好惡打壓，司法院自己沒辦洩密，社會如何能期待司法是公正的、不是遇人就轉彎？這才是司法不被信任的真正原因。

監察院代表認為石木欽的不法行為是具單一性，沒有「不溯及既往」的問題，且翁茂鍾的筆記本記載詳實可信，法官位居公務人員最高等級，如果法官都可以像石木欽一樣逸脫懲戒責任，整個司法將因這事件而崩潰。

監院代表指本案的核心關鍵是翁茂鍾當時是刑事案件的被告、曾遭羈押，而石木欽卻和他密切往來，還買翁公司的股票。監院認為如石買的是大公司的股票那沒話說，但聯亞、怡安股性非常不同。

廖芳萱替未出庭的石木欽作最後陳述，指所有法律人都知道不論民事、刑事、或行政、懲戒訴訟，沒有不規定時效制度的，但公務員懲戒法明明設有追懲時效制度，懲戒法院也有多件判決可參考。本件監院第一次審查會的多數監察委員以追懲時效已完成，決議彈劾不成立，監察法及其施行細則也明文規定唯有第一次提案且對決議不成立提出異議的監察委員才有第二次提案權，監委王美玉、高涌誠明知如此卻違反程序規定，在換屆的新委員尚未進入狀況下，冒然提案、矇騙其他委員通過彈劾。