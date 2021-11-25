蘇偉碩被指害高榮遇「關科」危機記2過 法院判徹罰

反萊豬知名精神科醫師蘇偉碩於高雄榮總台南分院服務期間，多次檢舉同科譚姓主任涉及醫療及行政違法不當，並對多名護理師職場霸凌，造成「關科」危機，院方以「妄控攻訐，損害機關或他人聲譽」記過2次，蘇不服提行政訴訟要求撤銷，法院認院方懲處過當，撤銷原處分，責由院方另為處分。

判決指出，蘇偉碩2017年11月、2018年1月間多次檢舉精神科譚姓主治醫師有違反醫療法及對病患不當醫療處置情事，如高齡患者表示頭部不適，譚姓醫師卻態度消極、不立即看X光片，另有意圖自殺病患雙手遭約束長達24小時等情況。院方查後已沒有積極證據簽結。

蘇偉碩透過退輔會、醫院院長信箱等管道檢舉，後向立委高金素梅書面陳情未果，後來院方將蘇派訓總院6個月，因受訓期間無法領取每月值班費及獎勵金，讓蘇的月薪從25萬只剩底薪5萬，蘇認為院方是變相懲處，自願放棄受訓，卻被醫院認定抗命。

院方2019年以「對同仁妄控語言暴力攻訐，損害其聲譽，破壞單位和諧，致精神科醫生流失」依公務人員考績法施行細則記蘇1大過處分，後經蘇偉碩提申訴、再申訴，院方調查後改成記過2次，蘇偉碩不服提復審遭駁回，蘇憤而離職，並向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

法院審理時，醫院供稱，譚姓主任但蘇偉碩多次檢舉，堅稱譚姓主任是故意違法，是基於個人不滿的無理指控，加上蘇偉碩長期以來對多名護理師有霸凌行為，造成多人無法與他共事，紛紛求去，發生「關科」危機，院方才以「妄控攻訐，損害機關或他人聲譽」記過2次。

法院認為，蘇偉碩依循院方正常管道檢舉譚姓主任醫療疏失，與「妄控攻訐」要件不符。另針對受訓半年一事，蘇已表達拒絕受訓原因及理由，院方卻沒提出相對應薪資補償方案，後續院方也因人力吃緊，暫緩受訓計畫。而護理師指控霸凌部分因院方無具體事證，且已另為行政救濟程序，非屬本案審理範圍。