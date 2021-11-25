和桐前董座楊猷傑提高回扣公司損5億 檢調今搜索

股票上市和桐化學公司前董事長楊猷傑涉嫌經手海外交易時，給付客戶高額回扣，導致公司損失5億元；檢調今天搜索楊猷傑等9人，朝違反證交法特別背信罪查辦，不排除強制處分楊。

和桐化學公司1991年5月掛牌上市，是第一家到大陸投資石化廠的台灣企業，經營石化商品交易等。

楊猷傑疑利用公司授權機會，放寬客戶收款條件、給付高額佣金，導致和桐公司損失約5億元，此外，楊過去曾捲入和桐集團創辦人陳武雄詐貸案也遭查辦。

辦案人員認為，和桐為上市公司，今天查辦的案件初查犯罪所得已經破億，成罪至少判處7年以上有期徒刑，偵查中，可能對楊猷傑祭聲請羈押禁見不等的強制處分。