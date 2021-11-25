共諜洗錢案 檢方：買「億元戶」先簽約才賞屋太詭異

中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦捲入共諜「王立強案」，2021年4月依洗錢罪起訴。台北地方法院今天開庭，檢方質疑向心、龔青與上海國太集團「假釋股、真洗錢」，買億元豪宅先簽約、才賞屋太詭異，犯洗錢罪。

檢察官還認為，向心、龔青犯後矢口否認犯罪，態度不佳，犯罪所得上億，希望法官加重其刑，至於向心、龔青限境處分將屆，檢方認向心、龔青是外籍人士，犯嫌又重大，建議維持境管處分。本案2022年2月24日上午宣判。

偵查檢察官指控，向心、 龔青洗錢的標的，是台北市信義區信義路五段的「冠德遠見」建案14樓一戶、10樓二戶共3間豪宅，3戶豪宅均價一戶約1億元上下，3戶豪宅偵查中已被查扣。

公訴檢察官許祥珍蒞庭說，向心夫妻涉國安法案日前不起訴處分，當洗錢案如火如荼結案之際共諜案卻落幕，代表檢方毋枉毋縱的一貫立場，「一分證據說一分話」，向心一再推稱對關鍵事證不清楚、不記得，實則對案情架構一清二楚。

許祥珍說，向心出售中國創新、中國趨勢股權給國太集團假交易，實質受益人即向心夫婦因此賺得港幣4000萬元；向心曾提供香港證監會報告稱股權交易合法，但英文報告根本未提到「合法」的事。

許祥珍說，向心有三段買屋行蹤充斥詭異。向心2016年8月9日遭公安約談，8月18日與龔青相偕來台，8月19日在富邦銀開戶想買屋，8月20日就離境。

另外，2016年12月9日向心又入境台灣，當天看屋後，即決定以8000萬元購買冠德遠見14樓的豪宅，買家要求可否再加價1000萬元，向心馬上簽約，簽好約於12月10日離境。

許祥珍說，向心、龔青2017年5月17日又一起入境，5月18日先簽好約，才去看冠德遠見10樓的2戶豪宅，然後於5月20日再離境，許說「一天看屋、下訂匆促購買2億元的房子，難道不覺得詭異嗎？」