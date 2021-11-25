疫情鬆綁北市酒駕增 酒駕較上月增加近1倍

台北市警中山分局今天凌晨查獲范姓健身教練酒後騎黃牌重機，酒測值達0.49；5天前，中山分局也查獲李姓男子酒後騎共享機車，酒測值達0.35，均將二人依公共危險罪送辦。中山分局呼籲，今年11月至今已取締酒駕71件，比上月多出34件，增加近1倍，呼籲民眾勿因防疫鬆綁而酒駕。

28歲范姓健身教練今天凌晨12點多騎黃牌重機，行經中山區松江路的警方路檢點，警方湊近盤查，明顯聞到酒味，對他酒測後，酒測達0.49。范起初否認酒駕，不願配合，在警方勸說下才承認有喝酒。

范辯稱，他是昨天中午自己在家喝大量白酒、紅酒，休息半天才騎車出門，沒想到仍有酒精反映。警方將他依公共危險罪嫌送辦。

本月20日凌晨4點多，31歲李姓男子騎共享機車經過市民大道、林森北路口的警方路檢點，遭測出酒測值達0.35，他坦承剛在龍江路上的酒吧喝酒，正要返家，警方同樣將他依公共危險罪嫌送辦。