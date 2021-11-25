前法官陳梅欽逾千萬財產來源不明 法評會建議撤職！

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽多次以無摺存款、現金存款、卡片存款，把現金存入自己和妻子的帳戶，又無法合理說明現金來源，被檢方依貪汙財產來源不明等罪嫌起訴，案件在士林地方法院審理中；法官評鑑委員會今決議將陳梅欽移送懲戒法院職務法庭。

然而，陳梅欽因下班後應酬喝酒，還申報加班費，又遭檢舉和部屬餐敘時，對在場的兩名女職員大談「事業線」，並誇讚其中一女「妳的『事業線』也不錯」，出言冒犯女職員，2019年職務法庭已判陳梅欽免除法官職務，轉任法官以外之其他職務確定。

陳梅欽2018年8月11日辭職後轉任律師，並在家鄉澎湖執業；他在法評會供稱，會將每月薪資以現金方式領出交給妻子，另「不知道為什麼我繳納房貸的款項會被認為財產不明？」

法評會指出，陳梅欽當時在士林地院服務，而妻子遠在澎湖老家，難以想像陳有何攜帶大量現金，遠從台北飛往澎湖交給妻子的必要，與常理不符；針對2015年、2016分別貸款300萬和500萬元，陳除了對於貸款用途說詞反覆，且在借款300萬元後不到半年，就有353萬元回存，借款500萬元不到一年也有超過543萬餘元回存，不免啟人疑竇，陳的說詞不僅未能說明清楚現金來源，反而更加深財產來源不明的疑慮。

法評會表示，陳身為公務員、執法人員，多次且長期以「現金」進出方式，製造金流斷點，且無法具體說明清楚各次現金來源，甚至還辯高利放款，傷害司法形象；陳的行為容易讓外界認為有貪汙、洗錢等疑慮，使民眾以為單純領取薪俸的法官，身上竟隨時有大筆來源不明的現金可存入、提領，有損人民對於法官廉潔的信賴，及對於公義的期待。