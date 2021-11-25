又見持球棒打人 集團「假徵才真暴力」遭移送

彰化縣二林鎮洪姓男子涉嫌組成「假徵才，真斂財」集團，透過臉書分享徵才訊息，錄用未成年少年打零工但扣發工資，被害人要離職，遭洪男等人帶到二林文化園區，持球棒毆打並強迫簽下本票，至少3人受害。警方接獲檢舉後報請彰化地檢署指揮偵辦，逮捕並移送洪男等7人，彰化地方法院裁定洪男10萬元交保，其餘6人無湮滅證據及串供之虞，無保請回但限制住居。

芳苑警分局今天表示，洪男（28歲）虛設「○○企業社」人力派遣公司，今年6月起在個人臉書貼文，透過朋友臉書分享招募人力的訊息，只雇用涉世未深可欺的未成年人，先後有多兩未成年少年被「錄取」，接受洪男指揮到建築工地、工廠打零工，工資撥到已成年的洪男帳戶「代為保管」。

其中一名被害人做不到一個月，覺得打零工收入時有時無，而且都拿不到，萌生去意，沒想到遭洪男等7人帶到二林文化園區偏僻角落，持球棒毆打身體和四肢，被害人求饒時，洪男以預借薪資、調解職場糾紛等理由，要求簽下本票「賠償」企業社，更扯的是要另一名未成年少年承認性騷擾職場女同事的「遮羞」本票135萬元。

被害人被毆打後都被帶到二林鎮一間暴力集團租屋處拘禁至少一天，令他們恐懼害怕，簽下本票，獲釋返家吐露被害經過，由親屬向警方檢舉洪男等人惡行，芳苑警分局報請彰化地檢署指揮，本（11）月23日動員20名警力，兵分多路搜索彰化縣二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉、彰化市和屏東縣等地，一舉破獲洪男為首的暴力集團，逮捕洪男等7名犯嫌並查扣行動電話等證物。