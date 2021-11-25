有錢父母會下地獄？ 被害人向女住持求償獲賠2311萬

台中市知名忘憂谷觀音禪寺女住持李貴富，對外自稱「法王宗主」，被控向高中劉姓女同學佯稱身上不能有太多錢，必須交給她保管，否則「父母身體會不好，日後將下地獄無法昇天」，先後向劉女詐得3631萬餘元，事後返還1319萬餘元，被依詐欺罪判刑1年8月定讞，劉女提起刑事附帶民事訴訟，一審民事庭判決李應給付2311萬餘元。可上訴。

劉女主張，李貴富是她的高中同學，亦是台中市「忘憂谷觀音禪寺」及「中華萬宗法音宣流學會」道場住持，對外自稱「法王宗主」。李於2006年間與她重逢後，得知她經營幼兒園為業，收入頗豐，且獨自與年事已高、生病父母同住，利用她單身照顧罹病父母脆弱心理，以及篤信李具有神通，致遭詐財。

被害劉女指出，李訛稱依她的命格，身上不能留太多金錢，否則父母身體會不好，很快離開，日後將下地獄無法昇天，需將金錢交由李保管，且不得告知她的姐弟，否則將無法守住財富，她信以為真，於2007年4月20日起至2014年2月20日，陸續匯款至李的公司，合計3631萬4077元。

劉女向李女表示需用款項時，李女至2016年12月1日止，共計匯還1319萬5000元，尚有2311萬9077元未償還。而劉女的父親於2016年12月間死亡、母親於2014年7月間死亡，劉女因而要求李女返還所保管尚未返還款項，李均藉故拖延拒絕，她始察覺受騙，遂請求返還款項。

李貴富否認詐欺犯行，辯稱刑事判決理由有諸多違背法令事由，民事庭仍應獨立調查事實，不受刑事判決認定事實拘束。並稱部分金額無從認定匯款人或存款人為劉女，而劉女未舉證她匯款原因及目的，自難以匯款金額就認定她有詐欺情形。至於雙方多年間金錢往來緣由，現因她身患重病、意識不清致無法清楚表達金錢往來原因。