爆乳妹派出所裸拍po網沒事 漏查公然猥褻雄檢要另簽辦

28歲崔姓女子今年6月約從警的林姓男網友，到高雄警三民一分局哈爾濱街派出所前拍下全裸照片，再三點打碼上網標記「高雄警局露出」、「高雄露出」，被警方送辦。承辦檢察官認為崔女照片跟女星「拍寫真集」一樣，兩人只是拍照吸引點閱，不起訴兩人，但不起訴處分未釐清公然猥褻部分是否構成，引起法界熱議。高雄地檢署今天表示，戶外裸拍行為，是否構成刑法第234條公然猥褻罪，會另行簽分偵辦。

崔女在Twitter簡介中自稱「調教女王」，今年六月廿六日晚間，林姓警員從南下與崔女碰面，兩人入住旅館，隔天凌晨二時許，崔女身穿風衣走到哈爾濱街派出所，拉開風衣，由林男拍下裸照，事後崔女用黑色星星修圖遮掩三點，上傳至Twitter。

警方發現警車、派出所入鏡，通知兩人到案，崔女稱是酒後一時興起，林男則說沒想到崔女將照片上傳，被依侮辱公署、妨害風化送辦。

承辦檢察官認為，崔女站在派出所側邊，若僅依女性站在派出所前拍裸照，就認為公署遭辱，對追求平等的社會來說不是好事。另舉女星拍攝寫真書為例，同樣都是「全裸但三點不露」，我們不認為寫真書充滿猥褻氣息，那崔女上傳照片也不應認為是猥褻物品，不起訴兩人。因全案無被害人，不得再議。

不起訴處分引起熱議，法界認為，不起訴書很白話，但女星拍寫真集很多布景是私密空間，並不是大街或警局前，仍有公然猥褻之嫌；現行社會對此類行為仍多難認同，不起訴恐變相鼓勵裸拍，影響社會觀感。

雄檢今天表示，一個案件的決定，通常會成為一個法的標準，要讓民眾有所遵循，並經起得外界檢驗，不該流於檢察官個人的恣意，應作出符合一般人經驗邏輯的判斷。