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江柏樂評小鬼黃鴻升「祖先有問題」被拉黑 告56網友2人不起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

命理師江柏樂。圖擷自江柏樂風水好好玩
命理師江柏樂。圖擷自江柏樂風水好好玩
藝人「小鬼」黃鴻升去年猝死，命理師江柏樂開網路直播節目稱「小鬼」父母的額頭泛青、祖先有問題等，文章被轉貼到PTT，網友「拉黑」江柏樂，江於是控告56名網友誹謗，台北地方檢察署偵查，今天對2名網友處分不起訴。

台北地檢署認定對56名被告中的2人有管轄權，處分他們不起訴，其餘54名被告則聲請移轉管轄至其他地方檢察署偵查。

黃鴻升2020年9月倒臥家中死亡，得年36歲，江柏樂事後開直播談及此事，稱黃會猝死與名字、祖先有關。江稱「今年是老鼠年五行屬水，升代表蛇屬火，水火剋，火屬心臟血液循環，黃鴻升可能因為心臟血液循環有問題」。

江柏樂聲稱，黃鴻升的「爸爸媽媽，額頭泛青，睡眠品質不好，平常家人或是你，有耳鳴，就是鬼在跟你講話。耳朵癢，頭暈、頭痛，晚上不好睡，一定是祖先的問題」等。

後來直播相關內容被轉貼到PTT討論後，有不少網友質疑江柏樂消費死者，稱並江根本是「神棍」等，江蒐證後對56名網友提告誹謗罪。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

網路直播 小鬼

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