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繼父蒙7歲女眼騙「吃棒棒糖」 強制性侵被判7年5月

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名男子趁著與年僅7歲的繼女同睡之際，以棉被蒙住繼女雙眼，稱要給她「吃棒棒糖」後強制性侵，繼女拒絕，男子卻將繼女拉起，繼續性侵得逞，後因繼女母親進入房間才停止，新北地院審理此案，考量繼女年紀非常小，男子為滿足性慾，以欺瞞等違反其意願方式性侵繼女，犯後又否認犯行，判處7年5月有期徒刑。

檢警調查，男子2019年起與繼女母親、繼女同住，去年11月23日深夜，男子趁著與繼女單獨在臥室睡覺時叫醒她，根她說「要給妳吃棒棒糖」，讓繼女張開嘴巴後，再將生殖器放入，強制性侵得逞，繼女覺得不舒服想回去睡覺，男子仍將繼女拉起，並將生殖器放入繼女嘴裡接續強制性交得逞，後因繼女母親走入房內，男子才停止動作，繼女並對母親說「哥哥叫我吃雞雞」，男子為此與繼女母親發生爭執。

翌日繼女上學時，向學校老師表示男子請她吃棒棒糖，但她覺得那不是棒棒糖，沒有味道，也沒有棒棒糖的塑膠管，老師警覺繼女遭性侵，趕緊通報社工並報警。

新北地院審理時，男子辯稱是繼女睡覺在說夢話吵到她，他才把繼女叫醒，並躺下要幫她蓋棉被，否認有性侵繼女，但不為法院所採信。

法官審酌男子明知繼女年幼，竟為滿足性慾，以欺瞞等違反意願方式接續性侵繼女，嚴重影響繼女身心健康，造成其出現創傷反應，且因犯後否認犯行，未取得繼女原諒，衡量男子仍須扶養繼女的兄弟姊妹，量處有期徒刑7年5月。

惡男趁著與年僅7歲的繼女獨處時性侵得逞，被法院判處7年5月有期徒刑。示意圖／Ingimage
惡男趁著與年僅7歲的繼女獨處時性侵得逞，被法院判處7年5月有期徒刑。示意圖／Ingimage

性侵 社工

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