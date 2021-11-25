乾爹貼身抱乾女兒又揉胸 她求償2百萬判賠20萬

施男夫妻與小蘋（化名）的媽媽是多年好友，小蘋叫施男夫婦為「阿爸」、「阿母」相處融洽，去年小蘋到施家拿朋友寄放的乾燥花準備離去，施突自後方抱住小蘋，以手掌緊貼她胸部並觸揉，經小蘋提告，施否認犯行，法官不採信，二審依違反性騷擾防治法將施男判刑5月確定，小蘋請求賠償200萬元，台中高分院判決施男賠小蘋20萬元。

合議庭審酌，施男僅為滿足自己一時色欲，罔顧雙方家庭成員多年情誼，竟對單身未婚且以乾女兒自居的小蘋性騷擾，戕害小蘋身心健全發展，且事後猶飾詞卸責，考量雙方以身分地位、經濟能力，認小蘋請求賠償精神慰撫金以20萬元，為適當。

判決書指出，施男是小蘋自幼即熟識的長輩，雙方家人間素有往來。小蘋於去年4月6日上班前，前往施男的住處，拿取友人欲給付她而寄放在該處的乾燥花，她取得乾燥花準備離去時。施男表示要擁抱小蘋，她認施男是出於長輩的關懷而同意，經雙方面對面擁抱後，她即表示要趕上班並轉身欲離開。而施男乘小蘋轉身之際，突自後方雙手環抱小蘋，且以手掌緊貼她胸部迅及觸揉之方式，對被害人性騷擾得逞，小蘋毫無防備僅立即將他的手撥開，迅速離開該處。經被害人小蘋報警處理。

被害人小蘋證稱，「案發當天我於上班前，去施家拿我朋友寄放在該處的乾燥花，我本來拿了就要走，然後施說要抱抱我，我想說我都叫他阿爸，他也把我當女兒疼，所以我沒有想太多，想說是爸爸抱女兒，就同意讓他抱。但他抱很緊，我胸部都已經貼到他的身體，且他也摸我的背」、「我覺得不太舒服，就說我要上班。我轉身後他又把手伸出來，從後面環抱我的胸部，手是直接放在我胸部那裡觸揉，時間很快約不到1 分鐘，我當下傻掉，就立刻撥開，並趕快離開了，沒有多講什麼」。

施男否認性騷擾犯行，辯稱「案發當天，小蘋到我住處拿乾燥花，她先前因家人反對其與男友交往之事心情不好，我想安慰她，所以才擁抱她，並拍她的背，這是經過她同意的，之後她就說要去上班了，我還幫她把鐵捲門開高一點，她跟在後面出來，我們互道再見，她就離開了，我並未從後方環抱且將手貼在告她胸部」。