「警局露出」檢不起訴 藝術碩士法官舉希臘芙麗涅思考

台中林姓警員帶崔姓女網友到高雄哈爾濱街派出所前拍裸照，再打碼上網標記「高雄警局露出」等語，兩人遭送辦。高雄地檢署認為崔女照片如「拍寫真集」，不算猥褻物品，也構不成侮辱公署，處分不起訴但引議。本案連進法院的門檻都跨不了，即便遭訴，台灣高等法院法官郭豫珍指出，有罪與否仍取決法官主觀的思維想像與生活經驗。

郭豫珍除是法官，也取得警大犯防所法學博士、師大美術研究所藝術學碩士，今年中她曾舉辦「藍色覺思 - 一個法官的生活美學創作」公益畫展 。有感於司法天平過度向被告的權利傾斜、輕忽犯罪被害人的權益，特別是對因執勤被殺害的警察，她還將420萬畫展所得捐給警政署公益專戶，每年年節由警政署轉發給被害警察遺眷。

在「藍色（指法官藍色法袍）覺思」畫展中，恰巧有一幅「法庭上的芙麗涅」作品，郭豫珍表示這是她在審理妨害風化案件時，因感觸而發想作畫。

郭豫珍說，是「猥褻圖像」還是「裸體藝術」？自古以來就爭論不休，這樣的爭議，在當代社會都交給了司法裁奪，而大法官釋字407號解釋認為如果「在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化」就是淫褻。

但問題是，風化的觀念常隨社會發展、風俗變異而有所不同，而法院不會對個案進行公民投票。郭豫珍認為所謂的「客觀」與「普通一般人」的感覺，最終還是得取決於法官主觀的思維想像與生活經驗，並援美國聯邦最高法院前大法官Potter Stewart的嘆詞「我沒有辦法定義什麼是猥褻，但看到，我就知道。」當註腳。

郭豫珍「法庭上的芙麗涅」作品是以西元前4世紀古希臘芙麗涅的故事為藍本。芙麗涅是雅典著名的交際花，傳說她是著名雕塑「米洛斯的維納斯」的模特兒，某次海神節，她藉洗禮儀式之名寬衣解帶，在眾目睽睽下緩緩步入海中。她自認是聖潔的舉動，卻被以褻瀆神明的罪名遭審訊。法庭審判眼看就要對她不利，據說她的辯護人、演說家希帕雷德斯突然揭去她的衣裳，露出潔白嫵媚、美麗誘人的胴體，在場的法官、501位陪審員瞠目結舌，最後判決無罪。