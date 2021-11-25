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台星跨國同婚勝訴！美蘋：超過400對同伴還要等多久？

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋在司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，向台北市松山區戶政事務所登記結婚被否准，提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴，戶政事務所應准許兩人結婚，兩人今帶快3歲女兒一起到庭聽判；美蘋表示；得知判決非常開心，但希望內政部盡速撤銷違法函釋。

美蘋表示，今天得到勝利判決非常高興，他們訴訟過程一路走來超過2年，時間很漫長，2年的時間多長，意味著她身邊的小孩從媽媽手抱著，到現今對法院熟悉到橫行亂跑，可見2年時間對他們小家庭時間成本多大。

她說，有一次開庭她對法官說結婚是普世價值，是每個人該有的權利，無關國籍、性別或性向，他們是第三對被法院認可跨國同婚合法，能結婚對她們來說意味著給對方一個承諾外，也對小孩以後可以有更多法律上的保障。

美蘋指出，她還想知道有多少對跨國同性伴侶需要在法院為自己最基本的權益繼續開庭、訴訟和奮鬥？這是她們覺得很荒謬的事情，她們身邊有超過400對跨國同性伴侶苦苦在等待結婚，雖然今天法院判她們可以結婚，但會跟這超過400對的夥伴一起奮鬥下去。

她說，她們已經是第三例被法院認可跨國同性婚姻合法，政府何時才會讓等待兩年多的同伴結婚，希望政府、內政部可以快點撤銷或變更違法函釋，讓其他人也可以結婚。

小C（前右）與美蘋（前左）為跨國同婚提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴，兩人今帶快3歲女兒一同聽判。記者林孟潔／攝影
小C（前右）與美蘋（前左）為跨國同婚提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴，兩人今帶快3歲女兒一同聽判。記者林孟潔／攝影
台灣和新加坡同志伴侶小C（前右）與美蘋（前左）向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴。記者林孟潔／攝影
台灣和新加坡同志伴侶小C（前右）與美蘋（前左）向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴。記者林孟潔／攝影
小C（前右）與美蘋（前左）為跨國同婚提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴。記者林孟潔／攝影
小C（前右）與美蘋（前左）為跨國同婚提行政訴訟，台北高等行政法院今判2人勝訴。記者林孟潔／攝影

結婚 內政部 司法院

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