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假冒醫師向2女性詐財 前案未結又再犯騙7百萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

高職畢業的張男向急於結婚的楊女，假冒醫師向鍾女詐財200多萬，經檢察官起訴，前案未審結又再犯，去年又佯稱他是外科與耳鼻喉科醫師，從日本留學回國，在大學擔任助理教授，也是醫學國家考試出題老師，涉嫌以投資德國拜耳藥廠開發新藥，購買醫療器材，先國10次向楊女詐財新台幣470萬餘元，台中地檢署今天依詐欺，偽造文書等罪將張男起訴，並請法官沒收犯罪所得。

中檢表示，張男（27歲）年僅27歲，因佯稱是助理教授、留學日本，為掩飾年齡身分，特意在身分證塗改年齡為39歲，虛增12歲。並為取信被害人楊女身穿醫師白袍，還偽造醫藥大學學士學位。

起訴書指出，張男於2019年11月間，在網路交友網站認識鍾姓女子後，以假醫師身分向鍾女騙感情詐財200多萬，被雲林地檢署依詐欺罪起訴，目前由雲林地院法官審理中。

前案未審結，張男又於2020年10月間，在交友網站認識楊女後，得悉楊女急於交男友及結婚的想法，且對醫師的職業非常崇拜，張即向楊女佯稱「我是外科與耳喉鼻科醫師」、「我從日本留學回國，在中國醫藥大學附設醫院擔任助理教授，也是醫學國家考試出題老師及國安軍醫」。

張男從去年10月20日至同年12月26日止，先後以「我與德國拜耳藥廠合作開發新藥但全面失敗，須要資金」、「我要購買醫療器材，須要資金」、「我積欠學長借款被告上法院，須要資金」、「我要繳罰款、保證金、生活費等」，且假意向楊女表達與她交往於日後結婚，先後向楊女詐財新台幣470萬6500元。

張男為取信楊女，於詐騙過程中，遂將他身穿醫師白袍、及變造的中國醫藥大學學士學位證書傳給楊女，致楊女信以為真，先後被詐財10次。經被害人報警處理。

高職畢業的張男假冒醫師向鍾女詐財200多萬，經檢察官起訴，前案未審結又再犯，去年又佯稱他是佯稱他是外科與耳鼻喉科醫師，先國10次向楊女詐財新台幣470萬餘元，台中地檢署今天依詐欺等罪將張男起訴。圖／本報資料照
高職畢業的張男假冒醫師向鍾女詐財200多萬，經檢察官起訴，前案未審結又再犯，去年又佯稱他是佯稱他是外科與耳鼻喉科醫師，先國10次向楊女詐財新台幣470萬餘元，台中地檢署今天依詐欺等罪將張男起訴。圖／本報資料照

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