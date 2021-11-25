影／2580才被抄 中警昨再抄「3Q」、「大眾」娛樂城

超跑惡煞逞凶案引社會矚目，中警加強掃蕩涉案不法共犯，15日破獲「2580娛樂城」帶回許姓金主等5人後，台中市刑大持續掃蕩與該不法集團有關的博弈網站，昨晚又循線查獲經營「3Q」、「大眾」娛樂城的徐姓男子等13人，經初步清查，徐等人疑與「2580」有金流往來，徐涉嫌洗錢、博弈等不法，今年5月迄今，非法金流達23億，全案目前依賭博、洗錢等罪在台中市刑大警詢中。

台中市刑大與第六警分局等單位成立專案小組，15日才破獲許姓金主為首的「2580國際娛樂城」，帶回涉案5人，台中市刑大科偵隊根據查扣的手機等贓證物，陸續清查，並透過科技偵防平台的大數據分析，從不法成員的背景、金流、據點等資料交叉比對，發現許等人疑與其他博弈集團有金流往來。

全案經報請台中地檢署檢察官鍾祖聲指揮後，昨天傍晚前往台中市西屯區的高級住宅大樓等8個據點抓人，查獲徐姓男子（42歲）等13名涉案人，其中11男2女，年約20至30歲間，現場查扣手機45支、電腦主機17台、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等，以及不法所得89萬。

辦案人員發現，昨天查緝時，還當場查獲該博弈集團一名成員在光天下日之下，交付10多萬現金給其他成員，疑似交付水錢，當場被人贓俱獲。

經辦案人員初步檢視相關查扣贓證物，發現徐等人從今年5月迄今，非法金流達人民幣5.4億元（合台幣約23億），全案目前正在台中市刑大詢問中，釐清犯罪金流、成員涉案情節等不法，將在詢問後，依賭博、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。