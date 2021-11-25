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衛武營氣炸！國外女歌手便溺稱「純台灣味」老翁轉傳不實影片被法辦

聯合報 / 記者張議晨徐如宜/ 高雄即時報導

美國紐約搖滾樂團「Brass Against」的女主唱烏里斯塔，日前在演出場合當中對著男歌迷便溺，影片在網路瘋傳引起熱議。高雄70歲田姓老翁擷取便溺畫面，加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的純台灣味」、「不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步」轉傳至LINE群組，衛武營國家藝術文化中心發現後氣炸，田翁到案後坦承轉傳影片、文字，被警方依加重毀謗罪函送高雄地檢署。

日前美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節，輪到烏里斯塔登上舞台後，越唱越嗨，突然對著台下男歌迷脫褲便溺，由於畫面太過震撼，經過推特轉傳，震驚全球樂迷。

23日晚間，田翁將這段便溺影片的截圖，轉傳至15人的LINE群組，再加上文字「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的純台灣味」、「不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步」，後來經過群組內好友轉傳，迅速在網路發酵。

有衛武營粉絲接到訊息，打電話向衛武營國家藝術文化中心查證「網路說是你們的？」，承辦人員回應到手軟「圖文是遭人嫁接」，隨後報請警方協助，高雄市刑大科技偵查隊獲報後，迅速掌握田翁身分，昨天通知田翁到案說明。

田翁到案後坦承轉傳截圖、文字「不知道會鬧到這麼大」，但對於圖片、文字來源交代不清，警方查扣田翁手機，發現群組內轉傳的文字內容，全案詢問後，依加重誹謗罪函送高雄地檢署偵辦。

衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬表示，關於Line與社群媒體轉傳「高雄衛武營國家劇場演出的『純台灣味』」等謠言，均非事實。經查證，此影片為美國佛羅里達州近日舉行的「Welcome to Rockville」音樂節中，搖滾樂團「Brass Against」的演出影片，訊息中指稱在「衛武營國家藝術文化中心演出」並非事實。

簡文彬表示，22日他個人與館方都接到多方傳來的訊息，為維護場館名譽，認為此風不可長，已向轄區派出所報案，也請社會大眾切勿散播不實訊息，以免有觸犯刑法第310條第2項加重誹謗罪之虞。

轉傳影片的田姓老翁，到市刑大製作筆錄後才驚覺事情嚴重，坦承轉傳影片。圖/讀者提供
轉傳影片的田姓老翁，到市刑大製作筆錄後才驚覺事情嚴重，坦承轉傳影片。圖/讀者提供
轉傳影片的田姓老翁，到市刑大製作筆錄後才驚覺事情嚴重，坦承轉傳影片至好友群組。圖/讀者提供
轉傳影片的田姓老翁，到市刑大製作筆錄後才驚覺事情嚴重，坦承轉傳影片至好友群組。圖/讀者提供
衛武營發現影片遭人擷取變造後，通報警方查辦。圖/讀者提供
衛武營發現影片遭人擷取變造後，通報警方查辦。圖/讀者提供

衛武營 劇場 美國

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