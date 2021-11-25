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黨產會追徵大孝大樓7.8億元 國民黨打官司輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

行政院不當黨產處理委員會認為大孝大樓是國民黨不當取得的財產，前年追徵7.8億餘元，國民黨不服提行政訴訟要求撤銷處分，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

國民黨律師張少騰得知判決結果後指出，待收到判決後再研提上訴。

黨產會2019年5月間認定國民黨違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及坐落土地，並已移轉他人。

2004年國民黨已將大孝大樓原址房地賣給民間公司，大樓已被拆除而滅失，黨產會無從取回房地，因此處分從國民黨其他財產追徵相等價額共7億8275萬8715元。

國民黨不服提起撤銷訴訟並聲請停止執行，法院認為黨產會追徵7.8億餘元金額龐大，法院若未於現階段介入處理，將對國民黨造成難於回復的急迫損害，裁准停止執行確定。

本案訴訟開庭時，國民黨主張，當時大孝大樓是民眾服務總社公開標售，後來才賣給國民黨，黨產會應找民眾服務總社才對，黨產會則認為是「借名登記」，台北高等行政法院今宣判。

台北高等行政法院。記者林孟潔/攝影
台北高等行政法院。記者林孟潔/攝影

國民黨 黨產會 行政院

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