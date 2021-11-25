中投、欣裕台是附隨組織？國民黨打行政訴訟今敗訴

行政院不當黨產處理委員會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，中投、欣裕台及國民黨不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院今判國民黨、中投、欣裕台敗訴，可上訴。

國民黨律師張少騰指出，待收到判決後再研提上訴。

黨產會2016年11月2日作出成立後第一個行政處分，認定國民黨是中投、欣裕台兩家公司的唯一股東，且股權也已全數過戶回到國民黨名下，為國民黨的附隨組織，依法推定為不當取得財產，禁止國民黨處分156億元財產。

中投、欣裕台、國民黨皆不服黨產會處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分。台北高等行政法院審理時認為黨產條例相關條文，有違憲之虞，裁定停止審理並聲請釋憲；大法官釋字第793號解釋宣告黨產條例條文合憲，案件繼續審理。

中投、欣裕台律師認為，時任黨產會主委顧立雄曾在處分前稱中投、欣裕台為國民黨附隨組織，年底前應收歸國有，已有先入為主、預設立場，認為行政處分有瑕疵。

律師認為，當初是國民黨員募捐設立獨立公司，資金來源和經營皆合法，但國民黨只是股東，不代表可以實質控制公司；國民黨律師認為，國民黨擁有中投、欣裕台股權，是兩家公司的股東，但不代表能參與公司經營。