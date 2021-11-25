快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中投、欣裕台是附隨組織？國民黨打行政訴訟今敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

行政院不當黨產處理委員會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，中投、欣裕台及國民黨不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院今判國民黨、中投、欣裕台敗訴，可上訴。

國民黨律師張少騰指出，待收到判決後再研提上訴。

黨產會2016年11月2日作出成立後第一個行政處分，認定國民黨是中投、欣裕台兩家公司的唯一股東，且股權也已全數過戶回到國民黨名下，為國民黨的附隨組織，依法推定為不當取得財產，禁止國民黨處分156億元財產。

中投、欣裕台、國民黨皆不服黨產會處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分。台北高等行政法院審理時認為黨產條例相關條文，有違憲之虞，裁定停止審理並聲請釋憲；大法官釋字第793號解釋宣告黨產條例條文合憲，案件繼續審理。

中投、欣裕台律師認為，時任黨產會主委顧立雄曾在處分前稱中投、欣裕台為國民黨附隨組織，年底前應收歸國有，已有先入為主、預設立場，認為行政處分有瑕疵。

律師認為，當初是國民黨員募捐設立獨立公司，資金來源和經營皆合法，但國民黨只是股東，不代表可以實質控制公司；國民黨律師認為，國民黨擁有中投、欣裕台股權，是兩家公司的股東，但不代表能參與公司經營。

黨產會律師則抗辯，顧立雄當時僅說明調查進度，不代表有偏見，另處分前舉辦聽證會，有調查有利、不利的證據，也沒有剝奪對方陳述的權利，處分沒有偏頗。

不當黨產處理委員會。圖/聯合報系資料照片
不當黨產處理委員會。圖/聯合報系資料照片

國民黨 黨產會

延伸閱讀

總召選舉再對決曾銘宗 林為洲：國民黨需懂民進黨人選

鄭文燦：三接不蓋台灣只剩一條路 以空氣霧茫茫為代價

羅智強選高雄市長？ 國民黨高市黨部：好事一樁

朱立倫嗆陳吉仲：乾脆宣布為了讓豬有保健 就開放萊劑

相關新聞

中投、欣裕台是附隨組織？國民黨打行政訴訟今敗訴

行政院不當黨產處理委員會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，中投、欣裕台及國民黨不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等...

台灣、新加坡跨國同婚勝訴！戶政機關應准許兩人結婚

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋在司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟...

衛武營氣炸！國外女歌手便溺稱「純台灣味」老翁轉傳不實影片被法辦

美國紐約搖滾樂團「Brass Against」的女主唱烏里斯塔，日前在演出場合當中對著男歌迷便溺，影片在網路瘋傳引起熱議。高雄70歲田姓老翁擷取便溺畫面，加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的純台灣味」、「不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步」轉傳至LINE群組，衛武營國家藝術文化中心發現後氣炸，田翁到案後坦承轉傳影片、文字，被警方依加重毀謗罪函送高雄地檢署。

黨產會追徵大孝大樓7.8億元 國民黨打官司輸了

行政院不當黨產處理委員會認為大孝大樓是國民黨不當取得的財產，前年追徵7.8億餘元，國民黨不服提行政訴訟要求撤銷處分，台北...

嘉縣議員邱銀海涉案聲押 邱曾質詢警方如流氓組織惹議

嘉義縣議員邱銀海本月初才因涉嫌毆打環保人員，被檢方依妨害公務罪起訴，昨晚又因涉嫌廢清法、詐領助理費、持有霰彈、偽造文書等...

影／2580才被抄 中警昨再抄「3Q」、「大眾」娛樂城

超跑惡煞逞凶案引社會矚目，中警加強掃蕩涉案不法共犯，15日破獲「2580娛樂城」帶回許姓金主等5人後，台中市刑大持續掃蕩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。