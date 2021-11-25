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逃逸移工偷扁柏249公斤 科罰10倍罰金即261萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

越南籍逃逸移工阮文紳，4月中旬與3名男子前往和平保安林地，竊取珍貴的扁柏6塊，重達249公斤，材積共計0.29立方公尺，市價計新台幣26萬1000元，經警查獲阮，查扣6塊扁柏，台中地院今天依違反森林法將他判刑1年6月，併科罰10倍罰金即新台幣261萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與壹年之日數比例折算。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

阮文紳（23）坦承遭警方查獲時，並經警方於他遭查獲地點附近，發現扁柏6塊及背架4組，但他否認結夥於保安林內竊取森林主產物貴重木犯行，辯稱「我是坐計程車到那裡附近，獨自1人旅遊爬山，最後我迷路了才到那裡，我不知道那些木頭及背架是誰的」。

合議庭認為，阮男前因無故曠職，經雇主以書面通報為行方不明的逃逸移工。阮自陳於本案前，不曾在中部地區登山過，於人生地不熟情況下，豈會獨自選擇前往人煙罕至的大甲溪事業區第4、5林班地旅遊爬山。法官認定他狡辯，予以判刑。

判決書指出，阮文紳來台工作後無故曠職，經雇主於2019年11月15日，以書面通報為行方不明逃逸外勞。未料他竟與另3名真實姓名年籍不詳人，結夥竊取森林主產物貴重木，於今年4月19日前某日，前往行政院農委會林務局東勢林區管理處管領的台中市和平達盤保安林地。

阮文紳等人在保安林地竊取扁柏6塊，重量共計249公斤，材積共計0.29立方公尺，市價共計新台幣26萬1000元。

4月19日晚間，阮文紳等人自林道以背架背負樹材離去時，因東勢林管處前於林道裝設紅外線感應式監控攝影機，經設備即時回傳影像，發現他人疑似背負樹材移動，東勢林管處人員隨即會同員警前往現場即臺中市和平區勝利路8.2公里下方約30公尺處，經阮文紳等人查覺上情，分別逃逸。

警方當晚在林班地內逮獲阮文紳，員警並於查獲阮文紳地點附近，發現捆有扁柏角材的背架4組，而當場扣得扁柏6塊、背架4組、工地用手套1雙、頭燈1個、行動電話等物。案經東勢林管處訴由和平警分局報請台中地檢署檢察官偵查起訴。

越南籍逃逸移工阮文紳，竊取珍貴扁柏6塊，重達249公斤，材積共計0.29立方公尺，市價計新台幣26萬1000元，法官依違反森林法將他判刑1年6月，併科罰10倍罰金即新台幣261萬元。圖／本報資料照
越南籍逃逸移工阮文紳，竊取珍貴扁柏6塊，重達249公斤，材積共計0.29立方公尺，市價計新台幣26萬1000元，法官依違反森林法將他判刑1年6月，併科罰10倍罰金即新台幣261萬元。圖／本報資料照

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