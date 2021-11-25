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台灣、新加坡跨國同婚勝訴！戶政機關應准許兩人結婚

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋在司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟，兩人曾帶2歲大女兒一起開庭；台北高等行政法院今判美蘋、小C勝訴，戶政事務所應准許兩人結婚，此也是跨國同婚行政訴訟第三件勝訴案例，可上訴。

新加坡籍美蘋和台灣籍小C在國外透過人工生殖扶養一個女兒，由小C為生母，而美蘋目前在台灣以工作居留，已準備作好長期在台居留，但兩人卻不能在台灣登記結婚，擔憂日後家庭被拆散，且無法繼親收養女兒，期盼透過司法爭取權益。

美蘋先前受訪曾說，她們在國外結婚3年，但等在台灣結婚等了很久，從小孩出生至今已經2歲，台灣與台灣的伴侶可以結婚，但與外國伴侶卻不能，法律上路後還是有缺陷。

美蘋指出，結婚是她們爭取權益的第一步，後續還有小孩收養的漫漫長路要走，她希望未來修法不僅限於婚姻，也應納入收養，若沒有將這一點考慮進去，還是一部不完整的法律。

美蘋、小C委託台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯擔任律師，許秀雯曾說，2人在澳洲結婚，婚姻形式要件應要依舉行地法即澳洲法為準，實質要件依裁判時是台灣法，也就是釋字748解釋施行法，故兩人應可以結婚。

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋（左二和三）。圖／聯合報系資料照片
台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋（左二和三）。圖／聯合報系資料照片

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