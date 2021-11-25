男大生持開山刀追砍學長渾身血 二審仍判4年10月

游姓男大生去年3月就讀南台科大時，與黃姓學長在中西區酒吧飲酒後發生爭執，遭徒手毆傷，懷恨在心，同年6月10日晚間7時在宿舍地下室停車場，發現學長走在坡道，持安全帽朝頭、背揮擊後，又返回宿舍持開山刀追砍，經緊急送醫倖免於難，他打110自首且向家屬致歉，但黃母要法官還兒子一個公道，一審認游犯殺人未遂，判處4年10月徒刑，上訴二審，今天上午宣判，仍維持4年10月。

檢警調查，游與丁姓女友、黃姓學長及薛姓女同學4人，去年3月18日凌晨1時，中西區酒吧飲酒完畢欲離開時，黃因故與游發生爭執，徒手毆打後還將他壓制在地。游返回新北市住處休養數周，對黃心生不滿，在台北市購得開山刀1把，返回學校就讀時，放置在宿舍衣櫃內。

案發當天，游與丁女準備騎車外出購物時，剛好看到黃在停車場坡道步行，情緒上來手持安全帽追上黃，朝頭、背部揮擊數下。游餘怒未消跑回宿舍，取出衣櫃內開山刀藏在背包返回現場，持刀朝黃的頭部接續猛力揮砍多次，黃以手護頭彎腰蹲下閃躲並往逃往警衛室。

而黃頭、肩及手臂多處刀傷，左手大拇指刀傷、左手掌骨骨折、硬腦膜下出血，經送醫急救 ，倖免於難。

游男說，在停車場坡道與黃男對上眼，當時只想到要教訓對方，持安全帽揮擊後，擔心再次遭攻擊，才又回到宿舍持刀砍傷對方。他說，當時腦袋很混亂，直至看到黃站在超商亮光處，全身都是血，驚覺做的太過分了。

黃表示，發生這件事情，原本預計好的東西都被打亂了，他的人生都被毀掉了，原本考上了研究所，但是他現在無法寫字，無法做事情，而且心中充滿恐懼。