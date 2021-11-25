快訊

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送勞改 走私者處死、老師也遭殃

全斗煥死前一擊？欺騙正義的「南韓最後獨裁者」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

58歲陳姓男子今年6月騎機車行經新竹市區一處巷口，與林姓機車女騎士發生行車糾紛，陳盛怒下騎車尾隨林，邊騎邊飆「Ｘ你娘」三字經，之後見林在等紅燈，立刻驅車逼上前，用手狠拍打林女後方搭載的張女，直接將對方拍成頭部外傷併腦震盪、眩暈；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱、傷害等罪判刑60日。

法官審理時，陳男坦承有舉起手的動作，卻辯稱並無出言辱罵張女，舉手也沒確實打中對方。

法官認為，陳男與對方發生行車糾紛，就以穢語公然辱罵告訴人，還出手傷人，造成告訴人受傷，缺乏尊重他人名譽及身體權法治觀念，且犯後否認犯行，審酌依公然侮辱罪判拘役30日、傷害罪判拘役40日，應執行60日，易科罰金6萬元。

陳男用手狠拍打林女後方搭載的張女，直接將對方拍成頭部外傷併腦震盪、眩暈；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱、傷害等罪判刑60日。圖／報系資料照
陳男用手狠拍打林女後方搭載的張女，直接將對方拍成頭部外傷併腦震盪、眩暈；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱、傷害等罪判刑60日。圖／報系資料照

公然侮辱 新竹 傷害罪

延伸閱讀

屏東無照牙醫執業逾1年爽賺8百多萬 遭判1年6個月

防行車糾紛改裝車聚集 警方陽明山附近增臨檢點

彰化爆行車糾紛用殺蟲劑攻擊 網友自導自演被法辦了

太扯了！行車糾紛 高雄4男竟圍毆年輕女騎士

相關新聞

警局前裸拍不起訴 引法界熱議

廿八歲崔姓女子今年六月約從警的林姓男網友，到高雄警三民一分局哈爾濱街派出所前拍下全裸照片，再三點打碼上網標記「高雄警局露...

涉「總統鞋師傅」賄賂案 退休警務正遭撤職、停用1年

前台北縣警局後勤科警務正張烱德涉鈞雅皮鞋負責人宋立文行賄官員、圍標政府採購案，被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑3年...

涉詐領助理費 南投議員吳瑞芳被訴

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，去年7月底遭南投地檢署指揮南投調查站搜索，檢方昨偵結，認為吳瑞芳涉詐領助理費512萬73...

台灣、新加坡跨國同婚勝訴！戶政機關應准許兩人結婚

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋在司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟...

男大生持開山刀追砍學長渾身血 二審仍判4年10月

游姓男大生去年3月就讀南台科大時，與黃姓學長在中西區酒吧飲酒後發生爭執，遭徒手毆傷，懷恨在心，同年6月10日晚間7時在宿...

因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘

58歲陳姓男子今年6月騎機車行經新竹市區一處巷口，與林姓機車女騎士發生行車糾紛，陳盛怒下騎車尾隨林，邊騎邊飆「Ｘ你娘」三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。