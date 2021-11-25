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因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘
58歲陳姓男子今年6月騎機車行經新竹市區一處巷口，與林姓機車女騎士發生行車糾紛，陳盛怒下騎車尾隨林，邊騎邊飆「Ｘ你娘」三字經，之後見林在等紅燈，立刻驅車逼上前，用手狠拍打林女後方搭載的張女，直接將對方拍成頭部外傷併腦震盪、眩暈；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱、傷害等罪判刑60日。
法官審理時，陳男坦承有舉起手的動作，卻辯稱並無出言辱罵張女，舉手也沒確實打中對方。
法官認為，陳男與對方發生行車糾紛，就以穢語公然辱罵告訴人，還出手傷人，造成告訴人受傷，缺乏尊重他人名譽及身體權法治觀念，且犯後否認犯行，審酌依公然侮辱罪判拘役30日、傷害罪判拘役40日，應執行60日，易科罰金6萬元。
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