因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘

58歲陳姓男子今年6月騎機車行經新竹市區一處巷口，與林姓機車女騎士發生行車糾紛，陳盛怒下騎車尾隨林，邊騎邊飆「Ｘ你娘」三字經，之後見林在等紅燈，立刻驅車逼上前，用手狠拍打林女後方搭載的張女，直接將對方拍成頭部外傷併腦震盪、眩暈；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱、傷害等罪判刑60日。

法官審理時，陳男坦承有舉起手的動作，卻辯稱並無出言辱罵張女，舉手也沒確實打中對方。