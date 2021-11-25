快訊

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送勞改 走私者處死、老師也遭殃

全斗煥死前一擊？欺騙正義的「南韓最後獨裁者」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他打離婚官司寄妻子「自拍私處照」施壓 判拘15日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子與妻子分居，雙方打離婚官司，他發現電腦內有妻子過去自拍身體私密處的照片，將照片寄到妻子的辦公室；台北地方法院審理，依恐嚇罪判陳拘役15日，可易科罰金1萬5000元。可上訴。

陳姓男子現已與妻子離婚。2020年3、4月，他與前妻分居，發現平板電腦裡的網路相簿內，存著好幾張前妻自拍身體私密處的照片，4月23日將私密照分別寄送出去以醜化前妻。

陳除寄照片外，另寄電子郵件「丟多少德自己知道，丟德要從哪裡還」、「丟德要用什麼補」、「賣了900萬房子，至少幫我還清貸款」到前妻工作場所，對前妻施以心理壓力與恐懼，被訴恐嚇危害安全罪。

判決書說，陳與被害人曾為夫妻，縱然認為前妻私德有可非難之處，但應理性溝通處理感情及處理財產分配，或循法律途徑主張權利，以恐嚇手段造成前妻心生畏怖，欠缺法治觀念。

法官考量陳否認犯行、與前妻成立調解，自稱大學畢業，曾擔任廣告業務兼任工商記者等，判他拘役刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

恐嚇 自拍

延伸閱讀

BLACKPINK全員「素顏炫膚」合體曬自拍　Jisoo是面膜控、Jennie床邊一定要有這個！

桃園爆學生傳不雅照遭勒索10萬 師要學生請自行處理？

女上健身房自拍 回放畫面發現男偷拍她臀部氣炸：快吐了！

民眾自拍遭和眾診所怒吼報警！連北市議員都被告 柯文哲要查了

相關新聞

警局前裸拍不起訴 引法界熱議

廿八歲崔姓女子今年六月約從警的林姓男網友，到高雄警三民一分局哈爾濱街派出所前拍下全裸照片，再三點打碼上網標記「高雄警局露...

涉「總統鞋師傅」賄賂案 退休警務正遭撤職、停用1年

前台北縣警局後勤科警務正張烱德涉鈞雅皮鞋負責人宋立文行賄官員、圍標政府採購案，被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑3年...

涉詐領助理費 南投議員吳瑞芳被訴

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，去年7月底遭南投地檢署指揮南投調查站搜索，檢方昨偵結，認為吳瑞芳涉詐領助理費512萬73...

台灣、新加坡跨國同婚勝訴！戶政機關應准許兩人結婚

台灣和新加坡同志伴侶小C與美蘋在司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提行政訴訟...

男大生持開山刀追砍學長渾身血 二審仍判4年10月

游姓男大生去年3月就讀南台科大時，與黃姓學長在中西區酒吧飲酒後發生爭執，遭徒手毆傷，懷恨在心，同年6月10日晚間7時在宿...

因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘

58歲陳姓男子今年6月騎機車行經新竹市區一處巷口，與林姓機車女騎士發生行車糾紛，陳盛怒下騎車尾隨林，邊騎邊飆「Ｘ你娘」三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。