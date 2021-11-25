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他打離婚官司寄妻子「自拍私處照」施壓 判拘15日
陳姓男子與妻子分居，雙方打離婚官司，他發現電腦內有妻子過去自拍身體私密處的照片，將照片寄到妻子的辦公室；台北地方法院審理，依恐嚇罪判陳拘役15日，可易科罰金1萬5000元。可上訴。
陳姓男子現已與妻子離婚。2020年3、4月，他與前妻分居，發現平板電腦裡的網路相簿內，存著好幾張前妻自拍身體私密處的照片，4月23日將私密照分別寄送出去以醜化前妻。
陳除寄照片外，另寄電子郵件「丟多少德自己知道，丟德要從哪裡還」、「丟德要用什麼補」、「賣了900萬房子，至少幫我還清貸款」到前妻工作場所，對前妻施以心理壓力與恐懼，被訴恐嚇危害安全罪。
判決書說，陳與被害人曾為夫妻，縱然認為前妻私德有可非難之處，但應理性溝通處理感情及處理財產分配，或循法律途徑主張權利，以恐嚇手段造成前妻心生畏怖，欠缺法治觀念。
法官考量陳否認犯行、與前妻成立調解，自稱大學畢業，曾擔任廣告業務兼任工商記者等，判他拘役刑。
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