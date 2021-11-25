擱淺貨輪汙染遭罰90萬 被祭禁離境才乖乖繳納

原屬非洲獅子山共和國籍「米達斯」雜貨船，在2019年12月在彰化縣大城鄉海岸擱淺，由於船上載有24.5公噸油品，當時船公司被彰化縣環保局依違反海洋汙染防治法裁處90萬元，卻因未能送達一直未繳，今年4月間成功脫困並在高雄維修，卻已變更船籍及船名，彰分署受理強制執行後，為避免其脫產，本月23日祭出「禁止離境」處分，新船公司同意分9期繳納，並先繳10萬元，才獲撤銷處分。

行政執行署彰化分署指出，米達斯雜貨船當時在彰化縣大城鄉三豐村海岸擱淺時，因為外籍船員受困船上無法下船，引起國人注意，事後雖然成功解決了船上外籍船員無法離船的人道問題，但由於船上載有24.5公噸油品，在擱淺時，被認定顯有汙染之虞，當時的船公司即被彰化縣環保局裁處90萬元。

彰化縣環保局依據行政程序法將裁處書送達公司所在地非洲塞席爾共和國首都馬埃島，但我國在塞席爾並無領事辦事處，只能囑託駐南非代表處代為送達裁處書，但駐南非代表處由南非郵局寄送公司地址失敗，彰化縣環保局只能依法進行公示送達，並在公示送達期滿後，今年11月1日移送彰化分署執行。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，經調閱相關文件，發現米達斯雜貨船已在今年4月30日成功脫困。隨即透過交通部航港局瞭解這艘船行蹤，得知目前正在高雄港進行船舶維修中，但船舶所有人已將它過戶給香港籍的新公司，船籍也變更為蒙古籍，船名也並變更，已明顯有脫產事由，為免離境無法執行，發函港務機關在這艘船未將90萬裁罰清償或提供足額擔保前，禁止離境，並發函傳喚在台灣的林姓船東到分署說明。