涉「總統鞋師傅」賄賂案 退休警務正遭撤職、停用1年
前台北縣警局後勤科警務正張烱德涉鈞雅皮鞋負責人宋立文行賄官員、圍標政府採購案，被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑3年定讞。新北市政府將張移送懲戒，懲戒法院判撤職並停止任用1年。
宋立文是「鈞雅皮鞋」第二代，因為曾幫前總統蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等人製鞋，在業界享有「總統鞋師傅」美譽，但2009年到2011年間，他為取得台北縣警局皮鞋和手電筒等標案，曾多次行賄官員。
張烱德已退休，他在台灣高等法院刑事庭審理時稱收的錢和職務行為沒有對價關係，不過他在偵查時卻已承認2009年採購案事後有收過紅包，宋立文有說事後會「意思一下」，請款過程中，公文他盡量自己持批、持會，讓對方可以快點收到貨款。張說，會想在不違法範圍內，幫忙宋。
2011年7345雙警用皮鞋採購案，狀況和2009年相似，兩採購案張各收到4萬元賄款。2012年1420支LED手電筒採購案後，張也收到宋立文2萬元感謝金。
張前後共收受10萬賄款，法院認為張烱德身為公務員，卻無法抗拒金錢誘惑，違背職務收受賄賂，除有損官箴，也破壞政府機關採購部門的公務運作、執行公正性，考量他現罹患多重疾病，判3年徒刑，褫奪公權2年。
新北市政府也將張烱德移送懲戒法院，懲戒法院認為他除觸犯刑罰法律外，也違背公務員服務法，判撤職並停止任用1年；本案得上訴。
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