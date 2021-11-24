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男趁總統車隊經過舉布條陳情 遭警限制行動提國賠勝訴

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男趁總統車隊經過舉布條陳情 遭警限制行動提國賠勝訴

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東地院外觀。圖／報系資料照

因反年改議題，何姓男子趁蔡英文總統南下屏東時，在總統車隊行經路線舉布條表達訴求，卻遭警方限制行動，雙方拉扯，警方搶下何手上布條。何認為警方執法過當，提告國家賠償40萬元，屏東地院審理，認為警方沒有劃定安全維護區與意見表達區，有錯在先，另員警對何男施以身體阻擋、拉扯布條，顯以妨害行動自由，判決屏東縣警局賠償何男1.5萬元。全案定讞。

判決指出，蔡英文總統2019年10月4日走訪屏東，何男選在總統車隊行經台一線舉布條表達訴求，遭員警以身體阻擋，並施以強制力帶至一旁空地，拉扯陳情布條。

合議庭認為，警方未畫定安全維護區及意見表達區，有錯在先，何男為陳情抗議來到現場，並非無端挑釁，也無明顯立即危害行為，自無限制人身自由必要。但員警卻對何男身體阻擋、拉扯手中布條等強制措施，顯已妨害當事人行動自由，造成精神上受有痛苦，所幸強制過程只有短暫數分鐘即結束，且待總統車隊通過後，最終仍讓何男舉布條陳情抗議，實現表達意見權利。

何姓男子提告國賠，屏東地院簡易庭一審判警方敗訴，警方再提上訴，屏東地院二審判決駁回上訴，全案定讞，屏東縣警局須賠償何姓男子1.5萬元；警方表示，尊重司法判決。

屏東縣 蔡英文

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