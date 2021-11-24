捷運站火車站藉故向路人詐財 北市借錢哥遭訴

人稱「北車借錢哥」的詹姓男子多次在火車站、捷運站假藉沒錢搭車為由向路人索取金錢，北檢日前聲押詹男獲准。檢察官今天就8、9月共3件詐欺案起訴詹男，另有案件仍在偵辦中。

有女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，9日晚間要搭高鐵時，竟於台北車站遇到傳說中的「北車借錢哥」，他聲稱掉錢包想借新台幣8600元包計程車回屏東奔喪，且一度試圖將她引導到遠離人群處，幸好有商場工作人員發現助她脫身。

檢警調查，詹男經常利用火車站、捷運站或公車站等人來人往處，假借未帶錢包、家境困難、親友過世、金錢不足購買車票等理由，隨機向往來民眾佯稱借款，隨即消失無蹤也未還款。

根據法院判決，詹男自民國99年起即有相關前科，對象多為女性，甚至趁機性騷擾，犯案地點包括台北、高雄等地，詐騙金額從數十元到上千元不等金額。

根據判決，101年12月8日當天，詹男於短短40分鐘內連續向21名女子索討金錢，在101年12月16日，他於75分鐘內連向58名女子索討金錢。詹男多次因詐欺、性騷擾等案被判刑入獄，但出獄後又重操舊業。

台北市中正一警分局日前偕同捷運警察隊、警政署鐵路警察局共組專案小組偵辦，5日在台北車站體周邊埋伏，順利逮捕詹男到案，他當時正向1名被害人行騙要錢。檢方訊後向法院聲請羈押獲准。