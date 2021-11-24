台南佛堂縱火奪7命 凶嫌開庭嗆：早知多買汽油解決仇家

台南市玉井區真理佛堂前輩堂前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，台南地院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處死刑，上訴台南高分院，下午開辯論庭，檢方認曾男已符合兩公約最嚴重的罪行，但辯護人認他經鑑定具極端反社會人格障礙病症，反對處死，曾男說，個人覺得蠻後悔，早知道就買20公升汽油，把張鳳書（佛堂負責人之子）解決了。

這起轟動一時的重大刑案，7名死者家屬迄今仍未走出傷痛，統統沒到庭，均以書面陳述意見。面對相關事實及證據多無意見，僅對張鳳書證詞表示異議，指張講的不是事實，張跟他發生口角，賞他兩巴掌，他才去踹張。

事隔近2年，他對張的恨意未消，在接受司法鑑定時，表示要是法官放他出去，要把張鳳書捅死。面對辯護人認他具極端反社會人格障礙病症，建請法官對曾男進行量刑情狀鑑定，遭當場拒絕，他表示，即使殺7人沒處死刑，監獄內有人得罪他，「我就把他殺了」。

檢警調查，曾文彥在真理佛堂前輩堂居住時與張鳳書有衝突，想再到前輩堂居住遭拒絕，懷恨在心，前年12月13日深夜搭計程車購買兩個5公升塑膠桶注滿汽油，次日凌晨持往前輩堂，將汽油全潑灑在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近（即張鳳書居住處），持打火機點燃衛生紙後丟擲縱火，大火造成7人死亡，逃生9人中2人受傷。

檢察官逐一論述，認曾男無自首減刑的適用，也無刑法第19條第2項減刑的適用，沒有教化的可能及符合兩公約最嚴重的罪行，應處以極刑。

辯護人則以曾男4歲被檢查出過動症、8歲罹癲癇、11至14歲綜合性情緒障礙、15歲有反社會人格障礙、19至20歲住院4次，國小即揚言要在老師茶杯下毒，夥同同學帶小刀，表示要對老師不利及要殺老師全家人，國中虐待動物、攻擊父視，直至竊盜、殺人未遂，從小到大問題不斷，反覆在學校、法院、少觀所及醫院兜轉。