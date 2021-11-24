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障礙者立遺囑更方便 法務部修法可用「手語」完成
身心障礙者受限語言或肢體處理立遺囑不便，法務部規畫研修民法遺囑相關規定，預計增訂障礙者可透過口譯、手語、點字方式公證、密封、代筆遺囑及口授遺囑，以保障障礙者處理遺囑的權益。
主責修法的法律事務司司長鍾瑞蘭今天表示，為落實「身心障礙者權利公約」及「障礙者近用司法之國際原則與指引」，並確保障礙者的司法近用權，首度將手語融入民法的宣導短片中。
她說，法務部已在「民法意定監護」、「調降成年年齡」與「親屬繼承編完整版」宣導動畫中置入手語畫面，使身心障礙者可以透過更容易理解的方式，了解與自身權益相關的法律資訊。
鍾瑞蘭說，法務部目前著手規劃研修民法遺囑規定，增加對障礙者的協助機制，例如立遺囑人如不通曉國語，或因聽覺、聲音、語言功能障礙而無法陳述或口授，會增訂得透過口譯、手語、點字等通譯方式完成遺囑，使當事人能公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑或口授遺囑。
鍾瑞蘭還說，民法是對民眾生活關係最密切的一部法律，官網網頁查詢人多，站在障礙者的角度，公部門應了解他們的需求，建構友善溫暖的法律，並營造無障礙的法制制度去照顧需要幫助的人。
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