快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委趙正宇涉逃稅辯無罪：不知道仲介土地拿紅包要繳稅

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委趙正宇向法官解釋，所謂「酬謝」，指的是仲介的紅包，至於檢方控訴逃稅，則因被起訴之後才知道酬謝的錢要繳稅。圖／聯合報系資料照
立委趙正宇向法官解釋，所謂「酬謝」，指的是仲介的紅包，至於檢方控訴逃稅，則因被起訴之後才知道酬謝的錢要繳稅。圖／聯合報系資料照

檢調查辦立委貪瀆案，查獲立委趙正宇、趙的助理林家麒涉貪，依貪汙、違反稅捐稽徵法起訴趙，台北地方法院今天傳喚趙。趙稱，家中被查獲的920萬元現金是合法的錢，還稱因不知仲介土地的酬謝要繳稅，現已補稅，否認違法。

趙正宇說，檢方起訴時沒有認定他收賄，他過去收仲介酬謝高達1100萬元，被懷疑不法所得部分有100萬元是退款、20萬元是黃姓選民給的政治獻金，50萬元是自己的錢。

趙向法官解釋，所謂「酬謝」，指的是仲介的紅包，至於檢方控訴逃稅，則因被起訴之後才知道酬謝的錢要繳稅。

趙正宇說，黃姓選民的政治獻金是在關帳前2、3天才給他，他想退但黃不要；趙正宇說，他常為榮民作公益，冬令救濟、寒冬送暖活動做得很多，「曾經買1000條毛毯分贈給貧寒人家」。

趙的律師團辯護說，趙正宇2020年9月21日被起訴後，9月30日主動去國稅局桃園分局申請補稅，也依法受滯納罰鍰並且繳清。

律師團說，趙正宇在被起訴前，沒有收到稅務機關任何繳稅通知單，直到聲明要補稅才由稅務員列印繳費單，趙沒有詐欺漏稅的犯意。

法官今天就趙正宇被控犯罪事實行準備程序，整理「有無顯然不當增加收入」、「對在趙家查獲瑞興銀行綑鈔帶綑綁的20萬元、100萬元現金來源說明是否合理」、「仲介土地所得是否應稅」等爭點。

此外，趙正宇聲請傳喚3名證人證明無罪，公訴檢察官則聲請發函國稅局調查趙正宇逃稅額應為多少？

檢調去年7月對趙正宇發動偵查，一度聲押趙。依起訴書認定，殯葬業者行賄趙正宇的國會助理林家麒2000萬元，言明給林家麒200萬元、給趙1600萬元，另外有200萬元是「白手套」是知公關公司總經理郭克銘的「辦事費」。

檢調監控郭克銘，原本鎖定SOGO經營權案偵處，意外查獲趙正宇、林家麒的涉貪事證，檢方後來認定趙正宇涉財產來源不明罪、逃稅罪，不法所得170萬元，將趙正宇起訴。

趙正宇 政治獻金 郭克銘

相關新聞

立委趙正宇涉逃稅辯無罪：不知道仲介土地拿紅包要繳稅

檢調查辦立委貪瀆案，查獲立委趙正宇、趙的助理林家麒涉貪，依貪汙、違反稅捐稽徵法起訴趙，台北地方法院今天傳喚趙。趙稱，家中...

台南佛堂縱火奪7命 凶嫌開庭嗆：早知多買汽油解決仇家

台南市玉井區真理佛堂前輩堂前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，台南地院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯...

障礙者立遺囑更方便 法務部修法可用「手語」完成

身心障礙者受限語言或肢體處理立遺囑不便，法務部規畫研修民法遺囑相關規定，預計增訂障礙者可透過口譯、手語、點字方式公證、密...

爆乳妹警局裸拍不起訴遭議 法界：忽略公然猥褻

Twitter知名「調教女王」、28歲崔姓女子，今年6月跑到三民一分局哈爾濱街派出所前「野外露出」，三點僅以黑色星星修圖...

文大推廣部總監投反對票遭免職 法院判可領回月薪22萬

中國文化大學懷疑華岡興業基金會，涉嫌掏空校產，此案去年經台北地檢署不起訴處分。任職文大推廣教育部總監的王怡芳，同時任職華...

撞壞國軍心戰大隊傳輸線棧橋 設備老舊逾年限判賠161萬

桃園許姓男子開大貨車沒將吊臂收好，行車途中不慎撞壞國防部心理作戰大隊的傳輸線棧橋，軍方連同維修、材料費對許求償367萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。