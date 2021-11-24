立委趙正宇涉逃稅辯無罪：不知道仲介土地拿紅包要繳稅

立委趙正宇向法官解釋，所謂「酬謝」，指的是仲介的紅包，至於檢方控訴逃稅，則因被起訴之後才知道酬謝的錢要繳稅。圖／聯合報系資料照

檢調查辦立委貪瀆案，查獲立委趙正宇、趙的助理林家麒涉貪，依貪汙、違反稅捐稽徵法起訴趙，台北地方法院今天傳喚趙。趙稱，家中被查獲的920萬元現金是合法的錢，還稱因不知仲介土地的酬謝要繳稅，現已補稅，否認違法。

趙正宇說，檢方起訴時沒有認定他收賄，他過去收仲介酬謝高達1100萬元，被懷疑不法所得部分有100萬元是退款、20萬元是黃姓選民給的政治獻金，50萬元是自己的錢。

趙向法官解釋，所謂「酬謝」，指的是仲介的紅包，至於檢方控訴逃稅，則因被起訴之後才知道酬謝的錢要繳稅。

趙正宇說，黃姓選民的政治獻金是在關帳前2、3天才給他，他想退但黃不要；趙正宇說，他常為榮民作公益，冬令救濟、寒冬送暖活動做得很多，「曾經買1000條毛毯分贈給貧寒人家」。

趙的律師團辯護說，趙正宇2020年9月21日被起訴後，9月30日主動去國稅局桃園分局申請補稅，也依法受滯納罰鍰並且繳清。

律師團說，趙正宇在被起訴前，沒有收到稅務機關任何繳稅通知單，直到聲明要補稅才由稅務員列印繳費單，趙沒有詐欺漏稅的犯意。

法官今天就趙正宇被控犯罪事實行準備程序，整理「有無顯然不當增加收入」、「對在趙家查獲瑞興銀行綑鈔帶綑綁的20萬元、100萬元現金來源說明是否合理」、「仲介土地所得是否應稅」等爭點。

此外，趙正宇聲請傳喚3名證人證明無罪，公訴檢察官則聲請發函國稅局調查趙正宇逃稅額應為多少？

檢調去年7月對趙正宇發動偵查，一度聲押趙。依起訴書認定，殯葬業者行賄趙正宇的國會助理林家麒2000萬元，言明給林家麒200萬元、給趙1600萬元，另外有200萬元是「白手套」是知公關公司總經理郭克銘的「辦事費」。

檢調監控郭克銘，原本鎖定SOGO經營權案偵處，意外查獲趙正宇、林家麒的涉貪事證，檢方後來認定趙正宇涉財產來源不明罪、逃稅罪，不法所得170萬元，將趙正宇起訴。