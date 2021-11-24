爆乳妹警局裸拍不起訴遭議 法界：忽略公然猥褻

崔女在派出所前裸拍，被檢方認為不構成侮辱公署及散佈猥褻物，不起訴處分。圖/翻攝自崔女推特

Twitter知名「調教女王」、28歲崔姓女子，今年6月跑到三民一分局哈爾濱街派出所前「野外露出」，三點僅以黑色星星修圖遮掩後上傳推特，引起網友暴動分享，警局獲報後暴怒，將兩人依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦最後獲不起訴，處分出爐法界正反意見有別，檢察官認為承辦檢未處理「公然猥褻」部分，認事用法有疑慮，恐變相鼓勵裸拍，法律教授則認為，崔女不是對著大眾裸體，沒公然猥褻問題。

承辦檢察官在不起訴書中舉例，崔女若有意羞辱派出所，應該站在大門而不是側邊，若僅依女性站在派出所前拍裸照，就認為執行公務的公署遭辱，問題可能出在我們對於「女性的裸體」加入不必要的主觀想像，對追求平等社會的我們來說不是好事，兩人只是借派出所前裸拍，增加社群網站點閱數，說侮辱公署缺乏說服力。

另外，崔女上傳的照片中，用黑色星星遮掩住三處重點部位，檢方舉女星拍寫真集、寫真日曆為例，認為崔女也是採同樣拍攝方式，吸引民眾購買或點閱，女星拍攝角度、光線比較專業，會被認為是藝術創作，但呈現結果都是「女生全裸三點不露」，如果不認為女星寫真書內的照片充滿猥褻氣息，那崔女上傳的照片也不應該認為是猥褻物品。

不起訴處分出爐後，在警界、法界引起熱議，法界人士直指承辦檢察官忽略「公然猥褻」部分，一名檢察官直言，派出所前是「公眾得出入場所」，兩人卻在公開場合裸拍，已有構成公然猥褻的嫌疑，但不起訴卻忽略在公開場合猥褻這一點，認事用法有疑慮。

這名檢察官舉例，去年7月中IKEA台中店出現裸拍族，後來警方傳喚照片中主角到案，將兩人依公然猥褻罪與妨害風化罪函送，最後經台中地檢署偵辦，予以緩起訴1年，但要繳納罰緩給公庫，兩者行為其實差不多，中檢檢察官有討論公然猥褻問題，將兩名犯嫌緩起訴。

檢察官說，雖然不起訴書寫得很白話，顯得「標新立異」，例如舉女星拍寫真集當例子，但人家很多布景是在私密空間，並不是大街上甚至公然在警局前，解釋太多卻忽略應處理的法律問題，如果相似案件沒有一個標準，會被外界質疑檢方變相鼓勵裸拍。

對此，高雄大學政治法律學系教授廖義銘持不同看法，崔女拍照當下只有她與掌鏡者，而且她是對著相機「露點」，即使警局是「公眾得出入場所」，但公然猥褻看得是當下行為，而不是地點，崔女不是刻意對著人群裸露，應無構成公然猥褻問題。檢方舉的寫真集說法也沒錯，崔女將照片上傳到社群網站，其實就跟很多網美一樣，單純分享照片到網站而已。

廖義銘說，如果說不起訴是變相鼓勵裸拍，但法律認為沒有不對的事情，並不代表是鼓勵犯法，例行通姦除罪化不能就此簡化為鼓勵通姦，否則這世界的每條法律判決，都會干涉人民行為。

基層警察幹部說，如果還有裸拍族出現在警局前，還是依法處理，不會因不起訴就不辦相關案件。