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殺警案嫌身背2條通緝 四處躲藏北市警查捕到案

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

34歲樊姓男子因涉組織犯罪、槍砲案分別遭通緝，又曾涉信義分局毆警案，今年遭法院判刑，仍四處潛逃；台北市警方長期追查，近期掌握樊男行蹤，11月22日集結警力前往新北市一處民宅內搜索，順利查獲樊男到案，詢後依法解送偵辦，清查其逃亡期間有無人員涉嫌藏匿。

警方調查，樊男分別於2016年、2018年犯下組織犯罪、槍砲案，遭檢方起訴，其中槍砲案遭判處4年有期徒刑確定，但樊男拒不到案執行，被法院發布通緝。

2014年台北市發生社會矚目的「信義分局薛姓刑警遭圍毆致死」案，樊男當時也涉嫌毆打安管人員，案經審理，高等法院今年5月判處7年6月徒刑，因疫情影響，才未對樊男發布通緝。

台北市警局刑警大隊經長期追查，查知樊男近期窩藏新北市新莊區一處民宅內，11月22日集結特勤中隊警力前往搜索，當場查獲樊男到案，詢後解送執行，並持續清查樊男逃亡期間，有無人員涉嫌藏匿人犯。

警方查獲樊男到案，詢後解送執行。記者李隆揆／翻攝
警方查獲樊男到案，詢後解送執行。記者李隆揆／翻攝

通緝

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