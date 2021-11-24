殺警案嫌身背2條通緝 四處躲藏北市警查捕到案

34歲樊姓男子因涉組織犯罪、槍砲案分別遭通緝，又曾涉信義分局毆警案，今年遭法院判刑，仍四處潛逃；台北市警方長期追查，近期掌握樊男行蹤，11月22日集結警力前往新北市一處民宅內搜索，順利查獲樊男到案，詢後依法解送偵辦，清查其逃亡期間有無人員涉嫌藏匿。

警方調查，樊男分別於2016年、2018年犯下組織犯罪、槍砲案，遭檢方起訴，其中槍砲案遭判處4年有期徒刑確定，但樊男拒不到案執行，被法院發布通緝。

2014年台北市發生社會矚目的「信義分局薛姓刑警遭圍毆致死」案，樊男當時也涉嫌毆打安管人員，案經審理，高等法院今年5月判處7年6月徒刑，因疫情影響，才未對樊男發布通緝。