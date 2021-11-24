文大推廣部總監投反對票遭免職 法院判可領回月薪22萬

中國文化大學懷疑華岡興業基金會，涉嫌掏空校產，此案去年經台北地檢署不起訴處分。圖／聯合報系資料照

中國文化大學懷疑華岡興業基金會，涉嫌掏空校產，此案去年經台北地檢署不起訴處分。任職文大推廣教育部總監的王怡芳，同時任職華岡興業基金會董事，因在追回款項議案中，投下反對票，遭文大解除總監職務，月薪22萬餘元沒了，她提出訴訟請求確認關係存在。士林地方法院認定，兩造僱傭關係存在，王怡芳可領回2019年3月至至復職，每月薪資22萬8805元。

王怡芳主張，從1997年起在文化大學工作，遭免職前任職推廣教育部終身學習群總監，2015年間經華岡興業基金會時任董事長張鏡湖推薦，經選任擔任董事，不料2017底，學校與基金會產生爭議，因在董事會投下反對票，被認為違反文化大學推廣教育部工作守則，依照勞基法免職總監職務。

王怡芳稱，此議案原本就因4票反對票不予通過，投票均不影響議案結果，另總監職務業務的內部簽呈，尚須執行長、推廣教育長簽核，上頭還有校長及其他科室，她屬於勞動契約或僱傭關係之勞工，學校應給付薪資。

文化大學主張，總監職務薪資22萬餘元，相當於一般公司業務總經理階級，也比政府機關部會首長薪水19萬6320元高，高薪者有一定決策權，且文化大學校長薪水數最高階，她的薪水遠高於校長，且除了總監，也擔任輔佐文化大學辦學為目的華岡興業基金會董事，職務重要性絕非受雇員工，而是委任關係。

文化大學稱，2013年文化大學與華岡興業基金會簽下10年「人才培育與推廣計畫合約書」學校必須支付基金會95%學費，共6.36億元，基金會涉嫌設下百分百持諸多股轉投資公司一步步掏空校產，王怡芳擔任涉嫌掏空校產的悠達公司董事。

文化大學主張，教育部來函及文化大學董事會皆要求，向華岡興業基金會追回因人培合約之締結產生之支出，但王怡芳以華岡興業基金會董事會董事身分，對於追回款項之決議投出「反對票」損及文化大學利益甚明，違反工作守則，不得不終止委任關係，王訴訟主張無理由。

法官審酌，王怡芳與華岡興業基金會，存有董事委任關係，但董事職務與文化大學推廣教育部終身學習群總監一職，互不隸屬，王本應以華岡興業基金會利益討量投票，投票與總監一直無關。

法官認為，王怡芳任職推廣教育部終身學習群總監，月薪22萬8850元，為固定薪資，與文化大學間有經濟上的從屬性，而文化大學主觀上認知，王授其考核獎懲，總監職務與文化大學間具有從屬性，兩造間屬於僱傭契約關係，文化大學主張終止僱傭契約，自屬無據，兩造僱傭契約存在。