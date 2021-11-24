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撞壞國軍心戰大隊傳輸線棧橋 設備老舊逾年限判賠161萬
桃園許姓男子開大貨車沒將吊臂收好，行車途中不慎撞壞國防部心理作戰大隊的傳輸線棧橋，軍方連同維修、材料費對許求償367萬元；法院查，該設備最近一次汰換是12年前，遠超過規定年限，依相關折舊辦法計算後，判處許及其任職的交通公司應給付心戰大隊161萬多元，可上訴。
心戰大隊主張，許男2019年9月8日早上11點多駕駛公司的大貨車，因為貨車機械吊臂沒有妥適收回，途中不慎撞斷軍方所有中波846傳輸線棧橋及其附屬設施，導致相關設備無法使用。
心戰大隊說，當時委託另一間電機公司報價，但還沒取得維修費用時，被撞壞的設備又遭人破壞偷走，將被破壞、遭竊部分併為同一案採購，經得標廠商依報價明細等，對許男及其公司求償一共367萬6077元。
許抗辯稱，心戰大隊求償的施工材料費用，應依行政院頒佈的固定資產耐用年數表第15項廣播設備之其他廣播設備耐用年數6年計算折舊，而軍方提的報廢單，其棧橋底座、棧橋橫桿已使用24年，應以1成計算，另也對其餘求償價格做爭執。
法院查，心戰大隊被撞壞的設備，最近一次更新汰換是2006年驗收完畢，距離事故發生已經12年11月，依行政院規定，發射設備、接收設備、其他播設備耐用年數分別為10年、8年，及6年，無論以何種年限計算，該設備都已經超過耐年限。
法院並依定率遞減法、營利事業所得稅查核準則規定的折舊辦法，加上相關材料費、維修費用等，判處許男及其公司，應給付國防部心理作戰大隊161萬7981。
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