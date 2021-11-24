桃園男酒駕衝超商 無辜店員遭撞骨折 店內一片狼藉

桃園中壢區今天上午6時許，27歲的魏姓汽車駕駛，沿中山東路三段欲右轉往龍興路方向行駛，稱其因車輛失控撞擊超商側門，造成超商櫃檯後側牆壁毀損，讓23歲的黃姓店員左腳踝骨折、右手撕裂傷，警方獲報後到現場替魏男實施酒測檢查，酒測值達0.47，全案依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

魏男今上午6時20分許，與友人至KTV歡唱一整晚，幾杯黃湯下肚後仍駕駛黑色自小客車行經中壢區沿中山東路三段欲右轉往龍興路方向行駛，因不明原因造成車輛失控撞擊路邊超商的側門，當下瞬間發出強大撞擊聲響，嚇壞附近熟睡中的住戶、路邊民眾及黃姓店員，造成超商櫃台後側牆壁毀損，使超商櫃台咖啡機全毀，所有商品散落一地，現場杯盤狼藉。

警方獲報後，將無辜受波及的黃姓店員送往醫院救治，所幸只有左腳踝骨折、右手撕裂傷，而魏男只有輕微擦挫傷，警方替魏男實施酒測，酒測值達0.47，全案依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康