普悠瑪翻覆案2主管無罪、1人判刑 宜蘭檢方提上訴

台鐵普悠瑪列車2018年10月發生出軌翻覆重大事故，釀18死、逾200人輕重傷。宜蘭地方法院今年10月18日宣判，依過失致死罪判司機員尤振仲4年6個月，時任台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所長吳榮欽獲判無罪。檢察官認為判決未臻妥適，且被害人家屬具狀請求檢察官上訴，因此再提上訴。

宜蘭地檢署表示，司機員尤振仲量刑不當部分，其貿然關閉安全駕駛的重要輔助工具ATP系統，又超速行駛，導致嚴重傷亡，情節極為重大，原判決量處有期徒刑4年6月，尚屬過輕；科刑理由僅抽象稱係審酌被告的素行、生活狀況、智識程度等，並未說明各該量刑事項的具體審酌情形，判決理由顯有未備。

至於無罪方面，檢方認為，柳燦煌擔任本案傾斜式電聯車鉅額採購案技術資料檢討會議主席，疏於注意審定電聯車測試程序書，致未發現本案電聯車ATP 遠端監視系統全部未連線，顯有過失。吳榮欽為綜合調度所長兼試車小組成員，在本案電聯車試運轉階段，未確實測試ATP遠端監視系統是否能運作，2013年投入載客營運到案發為止，又疏位發現該系統從來沒有作動，也有過失。

檢方提到，ATP遠端監視系統介接普悠瑪列車駕駛室車廂的ATP系統，與綜合調度所調度台連線，功能在於防止司機員恣意關閉ATP系統、目的是防護乘客生命、身體安全，屬列車安全防護重要輔助系統，並非單純的行車調度無線電通訊系統。

檢方更指出，柳燦煌未將ATP遠端監視系統列入檢驗測試程序、吳榮欽未落實發揮系統功能、尤振仲的超速駕駛行為，均製造法所不容許的風險。被害人家屬請求檢察官上訴時慟陳：「重大火車事故死傷慘重， 豈是司機一人可掌控！」，檢方對此表示完全認同。