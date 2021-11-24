侵入女友住處殺人未遂 男子判5年4月定讞

蔡姓男子不滿女友分手，今年1月間潛入女方住處，持刀猛刺16刀並徒手毆打，經女方哀求才停手，撿回一命。高院二審依殺人未遂罪判蔡男5年4月。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男於1月7日晚間，攜帶水果刀1把翻越圍牆，進入前女友在新北市三重區住處談論分手之事。過程中，蔡男不滿女方提及金錢壓力等，竟萌生殺意，持水果刀猛刺女方的臉、頸、胸、背等處，水果刀掉落後，則徒手毆打女方。

判決表示，直到女方哀求協助送醫後，蔡男才停手離去，女方則立即跑出房門求救，經家人送醫急救後，幸免於死。

新北地方法院一審判蔡男殺人未遂罪5年8月、侵入住宅罪4月，得易科罰金。蔡男就殺人未遂罪提起上訴。台灣高等法院參酌蔡男的犯罪動機、手段等因素，撤銷原判決，改判5年4月徒刑。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。