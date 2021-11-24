批民航局違法廢止遠航執照 張綱維：有南部某立委施壓

遠東航空董事長張綱維不滿被民航局廢止民用航空運輸業許可證而提行政訴訟，且嗆民航局若不和解讓遠航復飛，將請求國家賠償50億元。他今天出庭前受訪指出，民航局違法濫權懲處是受到南部某立委的壓力，但立委姓名不方便透露。

張綱維指出，民航局承受來自某立委的壓力，且此人勢必力量不凡，才能夠影響民航局、交通部，目前不便透露姓名，但知情的人應該可以猜。他說，一位民航局長怎麼可能不知道民航法而違法越權，所以地檢署要求民航局提供懲處資料時，民航局不敢給，顯見自知違法濫權，他也要求行政院與監察院出面主持公道。

張綱維說，遠航是他獨資的公司，案件中沒有任何被害人，「被害的只有我自己」，也沒有員工欠薪，案件在台北地方法院開庭時，就可以知道「我獨資的情況下何來受害者？」

他說，遠航去年農曆年前開記者會指出投資人準備要投資，但過完年就被民航局撤照，「馬上要我死」，其中到底有什麼陰謀？張綱維指出，交通部訴願審議委員會決定書已認定民航局違法，遠航只能要求國賠，但這非他所希望的，他也不希望行政單位疏失卻由全民埋單。