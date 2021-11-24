反貪腐 法務部擬增訂不法餽贈、不法關說罪

法務部今天表示，針對不法餽贈及不法關說，經檢討現行反貪腐法制後，擬修正刑法部分條文，增訂不法餽贈罪、影響力交易罪（不法關說）草案。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥及調查局長王俊力，分別報告業務概況、立法計畫，並就「遂行國家安全任務維護、強化調查局法治紀律」進行專題報告，並備質詢。

法務部提供的立法計畫及業務報告資料指出，經行政院初步審查於刑法第121條之1增訂不法餽贈罪、刑法第123條之1增訂影響力交易罪（不法關說）草案。增訂饋贈罪以處罰無對價關係，但仍與公務員職務有關之收賄情事，完備公部門反貪法制；增訂影響力交易罪（不法關說），杜絕對公務員或公機關具有影響力者，收取不正利益而濫用其影響力，致使公權力行使有不正之危險或結果。

報告資料指出，影響力交易罪（不法關說），明定具有影響力的公務員，或不具公務員身分但對於公務員有影響力之人，如要求、期約或收受不正利益，而濫用影響力，對於公務機關人員進行關說者，將可依本草案規定處罰，後續待行政院審查通過後，將儘速函請立法院審議。

另外，司改國是會議決議研議相關「妨害司法公正罪」，法務部之前已參酌外國立法例，擬具刑法修正案，增訂「妨害司法罪章」，包含檢討湮滅刑事證據罪，增訂違背依法所發保全權利命令罪、棄保潛逃罪、干擾及報復檢舉人與證人罪、司法關說罪。

法務部資料指出，為確保國家司法權及刑罰權得以正確行使，促進發現真實，將持續推動增訂「妨害司法罪章」，現由行政院審查中。

此外，為遏止網路賭博犯罪，法務部則擬具「刑法」第266條修正草案，增訂以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物的行為，也以刑責相繩，以杜絕任何僥倖，以安定社會經濟秩序；修正草案經行政院院會通過，今年7月1日函請立法院審議。

在未來施政重點部分，法務部資料指出，將持續與衛生福利部依權責分工，充分合作，加速完成司法精神醫院各項籌設工作及相關配套措施。

另外，擬定「國民參與不起訴處分審查法」草案，針對無告訴人的重大不起訴處分案件，建立一套外部、獨立的「國民檢察審查會」監督機制，引進檢察官以外的國民，審查檢察官所為不起訴處分行使的合法性與妥當性。

在新興毒品部分，法務部資料指出，法醫研究所迄今建置約830種新興毒品標準質譜資料庫，在近期發現已銷聲匿跡5、6年的4-氟甲基安非他命及4-氯安非他命又開始濫用；另在新竹地區檢出多件未列管的新興精神物質alpha-PiHP，將持續監控溯源斷根。

另外，發現民間實驗室新興毒品尿檢鑑驗報告錯誤，將Eutylone（三級毒品，近期濫用數多）誤判為Pentylone（二級毒品），影響司法審判的正確性，經示警後促使民間檢驗機構避免誤判。