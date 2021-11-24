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雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

假投資真詐騙 主動搭訕邀你賺大錢 一切都是夢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市莊姓男子在網路通訊軟體LINE與暱稱Alva女子相識，她邀請莊加入投資的LINE群組當會員，要莊男將105萬元匯至其所提供帳戶，保證翻倍賺獲利驚人。莊不疑有詐，昨天到銀行臨櫃填寫匯款單，欲匯款，幸好銀行行員察覺有異報警及時攔阻，保住他辛苦積蓄。

「有人疑似遭到假投資詐騙。」台南市警二分局海安派出所於昨天上午11點多接獲民生路一家銀行蘇姓襄理通報，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助，員警立即趕赴現場了解。

莊姓男子(64歲) 在網路通訊軟體LINE與暱稱Alva女子相識，她邀請莊男加入投資的LINE群組當會員，要莊將105萬元匯至其所提供帳戶，保證翻倍賺獲利驚人。

莊信以為真到銀行臨櫃填寫匯款單，欲匯款105萬元到不明帳戶，警員王育彬、吳憲諭到場了解，請莊提供該投資的LINE群組，見其投資款項非現行價格，LINE群組沒有明確告知如何獲利，

員警向莊分析，此為假投資真詐騙的手法，對於網路所加入不明群組大多為詐騙，而且匯款給不明人士可能遭到詐騙風險，應循正當管道投資，莊打消匯款念頭並感謝警方及行員的協助。

市警二分局表示，投資詐騙常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資訊息，或以假交友冒用網路高富帥、結識被害人後再介紹高獲利、零風險的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資虛擬通貨、外匯期貨，目的都是肖想你的錢。如有疑問可主動撥打165反詐騙專線，以免遭受詐騙而不自知。

台南市莊姓男子遭電信詐騙，經銀行行員及警員勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
台南市莊姓男子遭電信詐騙，經銀行行員及警員勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
台南市莊姓市民遭電信投資詐騙，詐騙集團以通訊軟體聯絡。記者黃宣翰／翻攝
台南市莊姓市民遭電信投資詐騙，詐騙集團以通訊軟體聯絡。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 LINE

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