假投資真詐騙 主動搭訕邀你賺大錢 一切都是夢

台南市莊姓男子在網路通訊軟體LINE與暱稱Alva女子相識，她邀請莊加入投資的LINE群組當會員，要莊男將105萬元匯至其所提供帳戶，保證翻倍賺獲利驚人。莊不疑有詐，昨天到銀行臨櫃填寫匯款單，欲匯款，幸好銀行行員察覺有異報警及時攔阻，保住他辛苦積蓄。

「有人疑似遭到假投資詐騙。」台南市警二分局海安派出所於昨天上午11點多接獲民生路一家銀行蘇姓襄理通報，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助，員警立即趕赴現場了解。

莊姓男子(64歲) 在網路通訊軟體LINE與暱稱Alva女子相識，她邀請莊男加入投資的LINE群組當會員，要莊將105萬元匯至其所提供帳戶，保證翻倍賺獲利驚人。

莊信以為真到銀行臨櫃填寫匯款單，欲匯款105萬元到不明帳戶，警員王育彬、吳憲諭到場了解，請莊提供該投資的LINE群組，見其投資款項非現行價格，LINE群組沒有明確告知如何獲利，

員警向莊分析，此為假投資真詐騙的手法，對於網路所加入不明群組大多為詐騙，而且匯款給不明人士可能遭到詐騙風險，應循正當管道投資，莊打消匯款念頭並感謝警方及行員的協助。