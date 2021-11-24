影／博弈機房藏台中商旅大樓 今年已交易7億元
彰化縣員林警分局偵查隊在台中地檢署檢察官指揮下，會同台中警方破獲台中市北區一處商辦大樓內設線上娛樂城博弈網站，今年至今已交易7億多元賭資，警方依賭博罪嫌將高姓嫌犯等4人移送法辦。
員林偵查隊今年4月接獲情資偵辦博弈洗錢機房案，獲知另一起博弈機房相關資料，持續溯源追查掌握台中市北區一處商辦大樓內涉嫌經營線上娛樂城博弈網站，嫌犯利用該商辦大樓高樓層有商旅，不易被人聯想曝光的特性設博弈機房。
員林警方搜證後，近日見時機成熟在台中地檢署檢察官指揮下，會同刑事警察局國際科、臺中市政府警察局第一分局等單位，直搗該處商辦大樓2樓查獲博弈客服中心及工作人員高姓男子(31歲)、許姓、陳姓等員工共3人，並查扣手機12支、電腦主機10台、螢幕17台、網路分享器3台、中華電信路由器2台、打卡鐘1台、隨身碟1支、隨身硬碟1台等物證。
警方攻堅時，一名嫌犯被壓制在地還嚇到說「不要那麼兇嘛，我們又沒幹麻」，另一機房成員李女經警方通知後也自行到案說明，經初步解析數位證物，該機房今年1月至今賭資達7億多元、臺灣賭客多達700人，警詢後已將高姓等4嫌依賭博等罪移送台中地檢署偵辦。
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