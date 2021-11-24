被提醒戴口罩持刀攻擊鄰居 北市女殺人未遂起訴

台北市陳姓女子今年10月間因鄰居王姓女子提醒戴口罩，涉嫌持美工刀攻擊對方，導致王女受傷送醫。台北地檢署今天偵查終結，依殺人未遂起訴陳女，並請法院從重量刑。

檢警調查，陳女於10月15日上午在中山區某大樓1樓，因未戴口罩被王女提醒而心生不滿，竟先將王女壓制在地，接著以指甲、美工刀戳刺王女的頭部及手腳，導致王女臉部擦傷及撕裂傷、右手擦傷及撕裂傷、右腳擦傷、左腿擦傷及撕裂傷、左耳擦傷。

現場其他人見狀報警。台北市中山警分局派員到場將陳女逮捕，並將王女送醫治療。王女離院，對陳女提出殺人未遂告訴，警方當天將陳女移送台北地檢署偵辦。

檢察官複訊後，諭令陳女新台幣1萬元交保，陳女無法籌得交保金，降保為2000元，並請警方加強巡邏查訪。台北市衛生局翌日會同警方、護理師到陳女住家查訪，經評估後將陳女強制送醫。

北檢偵辦時，王女指稱陳女把她壓在地上、抓她的頭髮，另1隻手摳她的眼睛，想要將眼睛挖出，隨後拿美工刀割她，還對她說「要妳死」、「要妳後悔」；當時在場的證人也聽到陳女說「誰也救不了妳」等語。

檢方調查時查出，陳女持刀揮砍王女時，主觀上有致王女於死之意，且警方到場將雙方拉開後，陳女竟然又衝向王女，腳踹王女，絲毫不關切王女傷勢或協助就醫，應有殺人的不確定故意，依殺人未遂起訴陳女。

檢方認為，陳女僅因王女提醒配戴口罩，即持尖銳利刃試圖致王女於死地，對王女造成嚴重身體傷害及心理陰影，甚至引起社會恐慌，到案後又矢口否認犯行，請法官從重量刑。