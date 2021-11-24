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法律座談會開幕 許宗力：見解歧異是司法公信力最大傷害
台灣高等法院今起3天舉辦年度法律座談會，開幕典禮中司法院長許宗力致詞指出，如果法律見解無法統一而產生歧異，是對司法公信力最大的傷害。
許宗力指出，法律座談會是行之有年的優良傳統，擔任法官審理個案須適用法律，所以統一法律見解是非常重要的事情，若法律見解無法統一而產生歧異，是對司法公信力最大的傷害，
他說，統一法律見解有部分法制化、有拘束力的，例如根據法院組織法在最高法院有大法庭，也有部分是沒有法制化，屬於軟性統一法律見解的方式。許宗力指出，很多案件是在高院就確定，不會到最高法院，也應該有法制化統一法律見解的制度，但目前尚未擬定。
他說，法律座談會屬於軟性統一法律見解的方式，也提供審檢辯學的交流，具有重要意義，且法律座談會可謂大法庭的「先遣部隊」，可先行發覺法律問題，若最高法院認為有原則重要性，也可以提到大法庭處理。
高院院長李彥文指出，為了解座談會的成效，今年年初對參與2018、2019、2020年度座談會全體人員發問卷調查滿意度，回收問卷超過七成，認為對實務運作有幫助的，民事類占98.15％、刑事類94.29％，可以說是相當高的比例，實屬難得，證明法律座談會有意義和價值。
高院為溝通法律見解，提升辦案效能及裁判品質，11月24日至26日舉辦法律座談會，共會討論民事和民事執行類46則提案、刑事類22則提案，廣邀全國各審級法院院長、庭長、審判長、法官及高檢署檢察官、學者教授、律師代表共190人參與。
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